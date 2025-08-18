Proces cu uşile închise pentru un fost consilier suedez, acuzat de neglijenţă în utilizarea informaţiilor confidenţiale

Procesul împotriva lui Henrik Landerholm, fost consilier de securitate al guvernului suedez, pentru neglijenţă în utilizarea informaţiilor clasificate, a început luni la tribunalul Attunda (centru), informează EFE, citată de Agerpres.

Landerholm a demisionat în ianuarie, la câteva săptămâni după ce Dagens Nyheter, cel mai important ziar suedez, a dezvăluit că, după o reuniune, a lăsat într-un dulap descuiat documente care conţineau informaţii despre apărarea şi securitatea naţională a Suediei.

Dosarele au fost găsite de o femeie georgiană cu cetăţenie rusă, care era supravegheată de serviciile secrete pentru contactele sale cu o organizaţie islamistă violentă.

Potrivit ziarului, întâlnirea a avut loc cu consilierul de securitate naţională al SUA de la acea vreme, Jake Sullivan, în timpul procedurii de primire a Suediei în NATO.

Procuratura consideră acesta un caz de neglijenţă, pasibil de pedepse pornind de la amenzi şi ajungând până la un an de închisoare, în timp ce apărarea respinge acuzaţiile.

"Negăm totul. Nu a acţionat cu neglijenţă", a declarat Johan Eriksson, avocatul apărării, înainte de începerea procesului, care ar urma să dureze trei zile şi se va desfăşura în mare parte cu uşile închise, la cererea acuzării.

Nu este prima dată când Landerholm, un prieten din copilărie al prim-ministrului suedez Ulf Kristersson, este neglijent, remarcă EFE.

În alte ocazii, Landerholm a uitat un caiet la un post de radio, telefonul mobil la ambasada Ungariei sau şi-a pierdut cardul de acces în clădirea guvernului, potrivit Dagens Nyheter.

