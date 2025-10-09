Prințul William și Kate Middleton au o serie de reguli stricte pentru copiii lor. Care sunt acestea

De-a lungul anilor, Prințul William și Prințesa Kate au vorbit deschis despre regulile și metodele lor de parenting și, deși au primit laude de-a lungul timpului, creșterea a trei tineri membri ai Familiei Regale nu este deloc o sarcină ușoară, scrie Mirror.

William și Kate au implementat o serie de reguli stricte, de la care nu se fac excepții, pentru a menține viețile copiilor cât mai normale posibil – în timp ce îi implică, din când în când, în apariții publice, pentru a-i pregăti pentru viitorul lor regal. De la interdicția de a folosi internetul până la implicarea în treburile casnice, iată regulile pe care George, Charlotte și Louis trebuie să le respecte acasă.

Fără telefoane mobile



Într-o discuție sinceră cu actorul Eugene Levy, în cadrul emisiunii The Reluctant Traveller, Prințul William a dezvăluit că celor trei copii ai săi nu li se permite să aibă telefoane mobile.

Vorbind despre rutina familiei, William a spus că el și Kate sunt „foarte stricți” în privința timpului petrecut online. „Niciunul dintre copiii noștri nu are telefon – suntem foarte stricți în această privință”, a declarat el.

Dezvăluirea i-a surprins pe mulți, mai ales având în vedere că cel mai mare copil, George, are deja 12 ani, însă numeroși părinți au apreciat decizia cuplului de a-și proteja copiii.

Cinele în familie, o tradiție zilnică



Plimbându-se prin curtea Castelului Windsor alături de Eugene Levy, William a spus că este o tradiție importantă ca familia să ia cina împreună și să vorbească despre ziua fiecăruia.

Întrebat dacă toți se așază la masă împreună, William a răspuns: „Da, absolut. Ne așezăm și vorbim, este foarte important”.

Viață cât mai normală posibil



William i-a mai spus lui Eugene Levy că „găsirea echilibrului între muncă și viața de familie este esențială”, el și Kate străduindu-se să le ofere copiilor o copilărie normală, în ciuda privilegiilor regale.

„Pentru mine, familia este cel mai important lucru din viață. Totul ține de viitor – dacă nu le oferi copiilor o casă fericită, sănătoasă și stabilă încă de acum, le pregătești, de fapt, o viață dificilă”, a explicat William.

Experta regală Katie Nicholl a comentat anterior că, dincolo de ușile închise, copiii familiei Wales sunt la fel ca toți ceilalți: „Sunt mult mai normali decât și-ar imagina mulți – chiar trebuie să facă treburi casnice pentru a-și câștiga banii de buzunar. La Adelaide Cottage reușesc cu adevărat să aibă o viață de familie normală și fericită”.

Rutina de mers la școală



Deși au numeroase îndatoriri regale, William a spus că el și Kate preferă să fie cei care își duc copiii la școală și îi iau la sfârșitul programului.

„Încerc să respect orarul școlar cât mai bine posibil. Așa că, în majoritatea zilelor, mergem noi la școală pentru a-i lăsa și a-i lua”, a spus William.

Părinții colegilor copiilor de la școala Lambrook i-au lăudat adesea pentru punctualitate și implicare, în ciuda obligațiilor regale.

Momentele dificile



Discutând despre cum i-a afectat diagnosticul de cancer al Prințesei de Wales pe George, Charlotte și Louis, William a spus că familia a avut întotdeauna un dialog deschis despre situațiile grele.

„Suntem o familie foarte deschisă – vorbim despre lucrurile care ne deranjează, dar niciodată nu știi exact ce efecte poate avea. Este important să fim acolo unii pentru alții și să le oferim copiilor siguranța că totul va fi bine”, a spus el.

William a adăugat că „fiecare are propriile mecanisme de adaptare” și că cei mici „s-au descurcat extraordinar de bine” în contextul luptei lui Kate cu boala.

Fără bonă care locuiește în casă



William și Kate nu au o bonă care să locuiască permanent cu ei, o decizie luată tocmai pentru a menține un climat familial cât mai normal.

Katie Nicholl a declarat pentru The Mirror că cei trei copii „sunt încurajați să participe la treburile casei, ca orice alți copii”. O altă sursă regală a adăugat: „Mulți ar fi surprinși să vadă cât de normale sunt lucrurile acasă. Copiii ajută la punerea mesei, strâng farfuriile și fac ordine. Nu există tratament preferențial”.

George, Charlotte și Louis au totuși o bonă cu normă întreagă, Maria Turrion Borrallo, care însă nu locuiește la Adelaide Cottage.

Fără țipete



Deși William și Kate își încurajează copiii să fie deschiși și sinceri, una dintre regulile esențiale din casa familiei Wales este că nu se ridică tonul în timpul discuțiilor dificile.