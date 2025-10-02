Prințul William, despre încercarea care i-a zdruncinat familia: Când se întâmplă, te duce în locuri destul de întunecate

Prințul William a discutat deschis despre lupta familiei sale cu problemele de sănătate într-un nou interviu, în contextul în care Familia Regală a fost zguduită de două diagnostice de cancer primite la doar câteva luni distanță, scrie Mirror.

În februarie 2024, Palatul Buckingham a anunțat că Regele Charles a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer, în urma unui control la prostată. O lună mai târziu, în martie 2024, Prințesa de Wales a dezvăluit că a primit și ea un diagnostic de cancer, după investigații realizate ulterior unei intervenții chirurgicale abdominale majore din ianuarie.

Prințul William, mărturie dureroasă: "Te duce în locuri destul de întunecate"

Vorbind într-un interviu acordat actorului canadian Eugene Levy, pentru seria „The Reluctant Traveler”, William a explicat cum familia a reușit să treacă prin aceste vremuri dificile. El a mărturisit că faptul că atât tatăl, cât și soția sa erau bolnavi în același timp a fost ca și cum „ți-ar fi smuls cineva covorul de sub picioare”. Prințul a recunoscut că această experiență l-a dus „în locuri nu tocmai bune”.

„Am fost foarte norocoși, nu am avut multe boli în familie o perioadă foarte lungă de timp. Bunicii mei au trăit până la vârste apropiate de 100 de ani. Erau imaginea sănătății, a stoicismului și a rezistenței. Deci, am fost o familie norocoasă”, a spus William, amintind apoi de diagnosticul de cancer al Regelui Charles și al soției sale, Kate.

„Dar cred că, atunci când îți dai seama brusc că, metaforic, covorul poate fi tras de sub picioarele tale oricând, începi să-ți spui: ‘Nu ni se va întâmpla nouă, vom fi bine’. Toată lumea are o atitudine pozitivă, trebuie să fii optimist. Dar când se întâmplă, te duce în locuri destul de întunecate”, a explicat el.

Ce spunea Kate despre boală

În ianuarie, Prințesa de Wales a anunțat că boala ei se află în remisie. Vorbind despre propria experiență, Kate a spus: „Îți pui o mască de curaj, treci prin tratament cu stoicism, tratamentul se termină și apoi spui ‘Pot merge mai departe, mă întorc la normal’. Dar, de fapt, etapa de după tratament este foarte dificilă – nu mai ești neapărat sub supravegherea echipei medicale, dar nici nu poți funcționa normal acasă, așa cum o făceai înainte”.

Ea a adăugat: „Este o experiență care îți schimbă viața, fie că e vorba de primul diagnostic, fie de perioada de după tratament. Impactul nu este doar asupra pacientului, ci și asupra familiei, și uneori acest lucru trece neobservat. Trebuie să-ți găsești un nou normal, iar asta necesită timp... este un rollercoaster, nu un drum lin. Realitatea e că treci prin momente foarte grele”

Regele Charles, diagnosticat cu o formă nedezvăluită de cancer în februarie 2024, continuă să se recupereze bine. Într-un mesaj emoționant adresat altor pacienți, suveranul spunea: „Deși fiecare călătorie a pacientului este diferită, împreună putem demonstra că un diagnostic de cancer nu trebuie să însemne niciodată lipsa speranței și a sprijinului”.

Regele Charles: Boala scoate în evidență și ceea ce este mai bun în umanitate

El a citat-o pe Dame Deborah James, activistă care a murit de cancer intestinal în 2022: „Să nu aveți regrete; și întotdeauna, întotdeauna să aveți o speranță rebelă”. Regele a subliniat „impactul profund al conexiunii umane – fie prin explicațiile atente ale unei asistente, prin mâna ținută de un voluntar dintr-un centru de îngrijiri paliative sau prin experiența împărtășită într-un grup de suport”.

„Ca unul dintre cei incluși acum în aceste statistici, pot confirma că boala scoate în evidență și ceea ce este mai bun în umanitate”, a conchis el.