DCNews Stiri Prințul William a încurcat o comandă la telefon și a stârnit hohote de râs
Data publicării: 22:44 23 Mar 2026

Prințul William a încurcat o comandă la telefon și a stârnit hohote de râs
Autor: Dana Mihai

Prințul William a încurcat o comandă la telefon și a stârnit hohote de râs - Printscreen Youtube

Prințul William a stârnit hohote de râs după o mică încurcătură în timp ce prelua o comandă telefonică la o brutărie din Cornwall.

Prințul William preia o comandă la brutărie prin telefon, dar o neînțelegere îi face pe toți să râdă. Ducele de Cornwall, așa cum este cunoscut în zonă, era cât pe ce să greșească comanda.

Prințul William era ocupat în bucătărie la cel mai recent angajament regal al său și nu s-a putut abține din râs în timp ce coordona o comandă telefonică la o brutărie, potrivit People.

Vizită specială în Cornwall, de ziua regiunii

Pe 5 martie, Prințul de Wales (sau Ducele de Cornwall, cum este numit în regiune) a vizitat Cornwall de Ziua Sfântului Piran, ziua națională a comitatului, și a dat o mână de ajutor la Gear Farm Pasty Company, o fermă și brutărie de familie care a reușit să rămână deschisă în timpul furtunii severe Goretti.

După cum se vede într-un videoclip publicat pe X de Rebecca English de la Daily Mail, Prințul William a ajutat preluând telefonul și notând o comandă. Însă a apărut o neînțelegere când moștenitorul tronului a întrebat numele pentru comandă.

Kate Middleton, gafă stânjenitoare. Prințul William a fost nevoit să intervină

"Juicy sau Josie?" - momentul viral

"Și pe ce nume? Juicy? Josie. Îmi pare rău, Josie, am crezut că ai spus ‘Juicy’, îmi cer scuze", a spus regalul în vârstă de 43 de ani, stârnind râsete în jur. 

Prințul William a încercat să-și stăpânească râsul în timp ce continua conversația cu clienta, promițând că "pateurile vor fi suculente", ceea ce a provocat un nou val de râsete și că vor fi gata la ora 13:45.

"Cinci proaspete și zece congelate", a confirmat el, încheind apelul cu un zâmbet și alte chicoteli.

Gear Farm Pasty Company din St. Martin este o afacere premiată, cunoscută pentru tradiționalele "Cornish pasties", iar ferma sa este certificată ecologic de peste 30 de ani. Cornwall a fost puternic afectat de furtuna Goretti în ianuarie, însă brutăria a rămas deschisă datorită unui generator, continuând să coacă produse și să sprijine locuitorii care au rămas fără servicii esențiale timp de mai multe zile.

Întâlniri cu localnicii afectați de furtună

Prințul William s-a întâlnit cu membrii familiei Webb și cu localnici care au intervenit în urma dezastrului, în care aproximativ 50.000 de locuințe au rămas fără curent, și a vizitat brutăria pentru a vedea procesul de producție, a cunoaște angajații și a participa la prepararea produselor.

Prințul de Wales, care a purtat un pin cu steagul Cornwall, a încercat chiar să servească clienți și a făcut un selfie cu aceștia.


 
 
 

