€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:51 05 Oct 2025 | Data publicării: 10:06 05 Oct 2025

Prințul Louis, pe urmele lui William și Harry. Cum l-a avertizat Kate
Autor: Iulia Horovei

louis george (3)
 

Prințesa Kate a dezvăluit ce meserie visează să aibă fiul ei cel mic, Prințul Louis.

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a vorbit recent despre fiul ei cel mic, Prințul Louis, și despre planurile sale de viitor.

Louis vrea să devină pilot de vânătoare

Deși are doar șapte ani, micul prinț pare deja hotărât să urmeze o carieră curajoasă: vrea să devină pilot de vânătoare, potrivit royal-insider.

Prințesa Kate a vizitat baza militară RAF Coningsby, în calitate de Comodor Onorific Regal, titlu primit în 2023. În cadrul vizitei, ea a discutat cu membrii personalului, a aflat despre activitatea bazei și a vizitat centrul de instruire Typhoon Future Synthetic Training Facility, unde a avut ocazia să testeze un simulator de zbor.

Avertismentul lui Kate

În timpul vizitei, Kate a dezvăluit că fiul cel mic este fascinat de avioanele de luptă și visează să devină pilot, asemenea tatălui său, Prințul William, și unchiului său, Prințul Harry, ambii cu experiență în aviație militară. Totuși, prințesa i-a transmis un avertisment „energicului” Louis: „O să le spun (lui George, Charlotte și Louis) că e nevoie de opt ani și de multă muncă grea”.

Vizita a fost una plină de momente relaxate. Kate a glumit cu militarii prezenți și a primit cadouri pentru copiii săi - trei modele miniaturale de avioane Typhoon. Ea a mărturisit zâmbind că cei mici vor fi dezamăgiți că a văzut avioanele fără ei.

Prințesa a fost invitată să încerce simulatorul de zbor și a acceptat cu entuziasm provocarea. Instructorul a remarcat ulterior că pare „un pilot înnăscut”, glumind că ar putea chiar să o instruiască oficial.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kate
kate middleton
Printesa de Wales
Printul Louis
Familia Regala Britanica
avion
pilot de avion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Revin ploile și vântul. Până când ține vremea rece, precizările ANM
Publicat acum 39 minute
Trafic reconfigurat în Piaţa Unirii, din 6 octombrie. Cum se va circula în următoarele şase luni
Publicat acum 49 minute
Prințul Louis, pe urmele lui William și Harry. Cum l-a avertizat Kate
Publicat acum 54 minute
Tragedie în Neamț: Tânăr de 21 de ani ucis și două adolescente rănite de un șofer beat
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Bayern, de neoprit: Şase victorii din șase și recorduri doborâte în Bundesliga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Prăpăd în București din cauza codului portocaliu. Un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers / update
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close