Prințul Louis, pe urmele lui William și Harry. Cum l-a avertizat Kate

Prințesa de Wales, Kate Middleton, a vorbit recent despre fiul ei cel mic, Prințul Louis, și despre planurile sale de viitor.

Louis vrea să devină pilot de vânătoare

Deși are doar șapte ani, micul prinț pare deja hotărât să urmeze o carieră curajoasă: vrea să devină pilot de vânătoare, potrivit royal-insider.

Prințesa Kate a vizitat baza militară RAF Coningsby, în calitate de Comodor Onorific Regal, titlu primit în 2023. În cadrul vizitei, ea a discutat cu membrii personalului, a aflat despre activitatea bazei și a vizitat centrul de instruire Typhoon Future Synthetic Training Facility, unde a avut ocazia să testeze un simulator de zbor.

Avertismentul lui Kate

În timpul vizitei, Kate a dezvăluit că fiul cel mic este fascinat de avioanele de luptă și visează să devină pilot, asemenea tatălui său, Prințul William, și unchiului său, Prințul Harry, ambii cu experiență în aviație militară. Totuși, prințesa i-a transmis un avertisment „energicului” Louis: „O să le spun (lui George, Charlotte și Louis) că e nevoie de opt ani și de multă muncă grea”.

Vizita a fost una plină de momente relaxate. Kate a glumit cu militarii prezenți și a primit cadouri pentru copiii săi - trei modele miniaturale de avioane Typhoon. Ea a mărturisit zâmbind că cei mici vor fi dezamăgiți că a văzut avioanele fără ei.

Prințesa a fost invitată să încerce simulatorul de zbor și a acceptat cu entuziasm provocarea. Instructorul a remarcat ulterior că pare „un pilot înnăscut”, glumind că ar putea chiar să o instruiască oficial.