Prințul Harry va fi doar spectator la încoronare. Regele Charles şi-a ales cei patru paji de onoare dintre rude

Ceremonia oficială de încoronare a Regelui Charles al III-lea va avea loc exact peste o săptămână. După o ceremonie religioasă pe 6 mai, înrădăcinată în tradiţia monarhică dar pe care regele a dorit să o modernizeze, în Marea Britanie vor avea loc trei zile de festivităţi, relatează Agerpres, citând AFP.

Tradiţii





Această zi istorică va începe cu "procesiunea Regelui", Regele Charles urmând să ajungă cu trăsura la Westminster Abbey de la Palatul Buckingham, parcurgând o distanţă de circa doi kilometri.



Ceremonia urmează să înceapă la ora locală 11:00 (10:00 GMT) şi va dura aproximativ o oră sub conducerea arhiepiscopului de Canterbury Justin Welby, liderul spiritual al Bisericii Anglicane.



Pe fundalul unor piese muzicale din repertoriul clasic, precum şi a unor compoziţii mai moderne, ceremonia este menită "să reflecte rolul monarhului în prezent şi în viitor, fiind în acelaşi timp înrădăcinat în tradiţii istorice", a afirmat Palatul Buckingham.



Chiar dacă Regele Charles al III-lea, în vârstă de 74 de ani, şi-a dorit o ceremonie mai simplă şi mai scurtă decât cea a Reginei Elisabeta a II-a, în prezenţa unui număr limitat de 2.000 de invitaţi (lideri străini, capete încoronate, politicieni, societate civilă), anumite etape sunt intangibile.

Jurământul de încoronare





Odată intrat în Westminster Abbey, regele va fi prezentat şi aclamat de public înainte de a depune jurământul.



Acest jurământ de încoronare, scris în 1688, a suferit modificări de-a lungul secolelor. Regina Elisabeta a II-a a jurat, de exemplu, să guverneze "conform legilor lor" popoarele Regatului Unit şi ale ţărilor din Commonwealth, o asociaţie de state reunite sub Coroana Britanică, şi să apere religia anglicană în care monarhul este liderul suprem.



Apoi, Charles, aşezat pe tronul regelui Edward, va primi ungerea cu ulei sfânt din partea arhiepiscopului, apoi atributele regale: mantia regală, globul (un glob de aur pe care se află o cruce), sceptrul şi coroana regală St. Edward care va fi pusă pe capul suveranului.



Membrii Familiei Regale îi vor aduce apoi un omagiu. Regele şi Regina Consoartă Camilla, încoronată şi ea în timpul ceremoniei, vor pleca într-o trăsură pentru "procesiunea de Încoronare' spre Palatul Buckingham, însoţiţi de această dată de un cortegiu de aproape 4.000 de militari îmbrăcaţi în uniforme de ceremonie.



Familia Regală va apărea la sfârşit pe balconul palatului pentru a saluta mulţimea şi pentru a privi survolând avioanele Royal Air Force.

Prinţul Harry va fi doar spectator la încoronarea tatălui său





Mai mulţi membri ai Familiei Regale vor avea diverse roluri în timpul ceremoniei, în timp ce unii, precum Prinţul Harry, prezent la ceremonie fără soţia sa, Meghan, şi prinţul Andrew, care a renunţat la atribuţiile regale după un scandal sexual, vor fi doar spectatori.



Charles şi-a ales cei patru paji de onoare dintre rude, printre care nepotul său, Prinţul George, în vârstă de 9 ani, al doilea în ordinea succesiunii la tron, şi fiul lui Edward Tollemache, finul regelui.



Regina Consortă Camilla a insistat să-şi includă familia din prima căsătorie cu Andrew Parker Bowles. Trei dintre nepoţii săi, Gus, Louis şi Freddy, se vor număra printre pajii care o vor însoţi, alături de strănepotul ei, Arthur.

Trei zile de sărbătoare cu ocazia încoronării lui Charles





În plus faţă de ceremonie, Marea Britanie se pregăteşte să petreacă trei zile de sărbătoare cu ocazia încoronării.



Duminică 7 mai, populaţia este invitată să participe la "un mare dejun" prin petreceri stradale şi având în meniu un preparat culinar ales de Charles şi Regina Consoartă, Camilla, pentru a fi servit cu această ocazie.



Seara, va avea loc un concert la Castelul Windsor, la vest de Londra, la care vor putea asista 10.000 de britanici selectaţi aleatoriu. Katy Perry, Lionel Richie şi tenorul Andrea Bocelli vor fi capete de afiş ale concertului marcat de absenţa vedetelor britanice.



Guvernul a decis ca luni, 8 mai, sa fie declarată zi de sărbătoare legală prin care va fi marcată încoronarea regelui. Aceasta va fi valabilă pe tot teritoriul Regatului Unit, iar în semn de recunoaştere a preocupării regelui pentru consolidarea comunităţilor locale, publicul va fi încurajat să se ofere voluntar şi să se alăture proiectelor desfăşurate în regiunea lor, în cadrul campaniei "Big Help Out".

