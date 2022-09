Prinţul Harry i-a adus un omagiu emoţionant fostei Regine: Sunt veşnic recunoscător, buni!

Într-o declaraţie, Harry, care a renunţat la îndatoririle regale împreună cu soţia sa Meghan în 2020, şi-a arătat admiraţia pentru felul în care regina şi-a exercitat atribuţiile de şef de stat şi de monarh, şi a vorbit, de asemenea, în mod emoţionant despre rolul acesteia de bunică.



"Buni, deşi această despărţire finală ne aduce o mare tristeţe, sunt veşnic recunoscător pentru toate primele noastre întâlniri - de la cele mai vechi amintiri din copilărie cu tine la prima întâlnire cu tine în calitate de comandant-suprem, până la primul moment în care te-ai întâlnit cu scumpa mea soţie şi ţi-ai îmbrăţişat iubiţii strănepoţi", a declarat Harry.

"Preţuiesc aceste momente împărtăşite cu tine, precum şi multe alte momente speciale între acestea. Deja ne este foarte dor de tine, nu doar nouă, ci întregii lumi", a adăugat Harry.



Prinţul a lăudat totodată "graţia şi demnitatea de nezdruncinat" a reginei şi angajamentul acesteia faţă de datorie, adăugând că suverana a fost admirată şi respectată la nivel mondial.



"În ceea ce priveşte primele întâlniri, acum îl onorăm pe tatăl meu în noul său rol, ca regele Charles al III-lea", a declarat Harry.



Harry şi Meghan, care s-au mutat în California unde trăiesc alături de cei doi copii ai lor, se aflau în Europa pentru a participa la o serie de evenimente caritabile atunci când regina a murit pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani.

Imagini rare. Familia Regală s-a reunit. William, Harry, Kate şi Meghan, împreună la Castelul Windsor - Video

Prinţul şi Prinţesa de Wales, William și Kate, au fost însoţiţi de Ducele şi Ducesa de Sussex, Harry și Meghan, într-o plimbare la Castelul Windsor, fiind primul lor angajament sub noile lor titluri, informează Agerpres, citând PA Media/dpa.



Prinţul William, moştenitorul coroanei, şi fratele său Harry, împreună cu soţiile lor, Kate şi Meghan, toţi în ţinute de doliu, au stat împreună sâmbătă după-amiază la porţile Castelul Windsor pentru a se întâlni cu mulţimea adunată pentru a aduce un omagiu regretatei Elisabeta a II-a.

Harry şi Meghan s-au alăturat lui William şi Kate în public împreună pentru prima dată de la Ziua Commonwealth-ului, pe 9 martie 2020. O sursă regală a declarat că William, noul Prinţ de Wales, i-a cerut fratelui său şi soţiei sale să li se alăture pentru a vedea florile şi mesajele oamenilor.

Armistiţiul dintre prinţii William şi Harry şi soţiile lor, Kate şi Meghan ocupa duminică primele pagini ale publicaţiilor britanice, informează Agerpres, citând AFP.



Fotografiile cu cele două cupluri în ţinute de doliu şi chipuri triste figurează pe prima pagină a celor mai multe dintre cotidiene. Reuniţi pentru bunica, titrează The Mirror. William le oferă o ramură de măslin lui Harry şi Meghan după moartea reginei, adaugă publicaţia.

Aflaţi în relaţii tensionate în ultima vreme, este pentru prima dată când fiii regelui Charles al III-lea şi soţiile lor au fost văzuţi împreună din martie 2020.



Prinţii în conflict fac dovada unităţii, scrie tabloidul The Sun.



Reuniţi în durere, scrie Sunday Telegraph, care publică pe prima pagină o fotografie cu cele două cupluri înaintând unii lângă ceilalţi spre mulţimea adunată în faţa Castelului Windsor şi spre florile depuse în semn de omagiu pentru regina Elisabeta a II-a, care a murit joi la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.



Sunday Times face notă discordantă: chiar dacă fraţii şi-au arătat unitatea sâmbătă la Windsor, publicaţia relatează că a fost nevoie de negocieri extinse în culise între cele două tabere, care a dus la o apariţie întârziată cu circa 45 de minute.

Întinzând mâna pentru a pune neînţelegerile deoparte, moştenitorul tronului demonstrează că urmează exemplul bunicii sale, scrie The Telegraph.



Toţi cei care se îngrijorau că succesorii reginei Elisabeta a II-a nu sunt în stare să-i egaleze simţul datoriei au putut răsufla uşuraţi, a mai scris publicaţia.



The Telegraph evocă scene extraodinare - baia de mulţime a durat 40 de minute -, întrebându-se totodată dacă s-au reunit cu adevărat sau doar pentru o seară.



William şi Harry, împreună pentru a o plânge pe regină a subliniat de asemenea The Independent.



Cât de fericită trebuie să fi fost iubita noastră regină defunctă, de acolo din ceruri, la vederea scenei care se derulează sub privirile ei la castelul Windsor, a scris Daily Mail. Ce bine ar fi fost dacă se producea cât timp ea a fost în viaţă. Dar nu are importanţă. Majestatea Sa era pragmatică: mai bine mai târziu decât niciodată. Probabil că şi regele Charles este fericit, mai scrie cotidianul.

