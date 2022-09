Împăcarea dintre William, Harry, Kate şi Meghan, pe prima pagină a ziarelor britanice: S-au reunit cu adevărat sau doar pentru o seară?

Armistiţiul dintre prinţii William şi Harry şi soţiile lor, Kate şi Meghan ocupa duminică primele pagini ale publicaţiilor britanice, informează Agerpres, citând AFP.



Fotografiile cu cele două cupluri în ţinute de doliu şi chipuri triste figurează pe prima pagină a celor mai multe dintre cotidiene. Reuniţi pentru bunica, titrează The Mirror. William le oferă o ramură de măslin lui Harry şi Meghan după moartea reginei, adaugă publicaţia.

Ultima dată au fost văzuți împreună în anul 2020





Aflaţi în relaţii tensionate în ultima vreme, este pentru prima dată când fiii regelui Charles al III-lea şi soţiile lor au fost văzuţi împreună din martie 2020.



Prinţii în conflict fac dovada unităţii, scrie tabloidul The Sun.



Reuniţi în durere, scrie Sunday Telegraph, care publică pe prima pagină o fotografie cu cele două cupluri înaintând unii lângă ceilalţi spre mulţimea adunată în faţa Castelului Windsor şi spre florile depuse în semn de omagiu pentru regina Elisabeta a II-a, care a murit joi la vârsta de 96 de ani, după o domnie de 70 de ani.



Sunday Times face notă discordantă: chiar dacă fraţii şi-au arătat unitatea sâmbătă la Windsor, publicaţia relatează că a fost nevoie de negocieri extinse în culise între cele două tabere, care a dus la o apariţie întârziată cu circa 45 de minute.

The Telegraph: S-au reunit cu adevărat sau doar pentru o seară?





Întinzând mâna pentru a pune neînţelegerile deoparte, moştenitorul tronului demonstrează că urmează exemplul bunicii sale, scrie The Telegraph.



Toţi cei care se îngrijorau că succesorii reginei Elisabeta a II-a nu sunt în stare să-i egaleze simţul datoriei au putut răsufla uşuraţi, a mai scris publicaţia.



The Telegraph evocă scene extraodinare - baia de mulţime a durat 40 de minute -, întrebându-se totodată dacă s-au reunit cu adevărat sau doar pentru o seară.



William şi Harry, împreună pentru a o plânge pe regină a subliniat de asemenea The Independent.



Cât de fericită trebuie să fi fost iubita noastră regină defunctă, de acolo din ceruri, la vederea scenei care se derulează sub privirile ei la castelul Windsor, a scris Daily Mail. Ce bine ar fi fost dacă se producea cât timp ea a fost în viaţă. Dar nu are importanţă. Majestatea Sa era pragmatică: mai bine mai târziu decât niciodată. Probabil că şi regele Charles este fericit, mai scrie cotidianul.

Cortegiul funerar cu rămăşiţele pământeşti ale Reginei Elisabeta a II-a a început lenta călătorie spre Edinburgh

Cortegiul funerar cu rămăşiţele pământeşti ale Reginei Elisabeta a II-a a început duminică lenta călătorie spre Edinburgh (capitala Scoţiei), părăsind Castelul Balmoral, din Scoţia, unde suverana a murit joi, la vârsta de 96 de ani, transmit agenţiile internaţionale de presă, potrivit Agerpres.



Sicriul din stejar al suveranei britanice era acoperit cu drapelul regal al Scoţiei şi deasupra era aşezată o coroană de flori, scrie EFE. Odată cu ieşirea din Castelul Balmoral - la ora locală 10:07 (09:07 GMT) - dricul va parcurge aproape 300 de kilometri înainte de a ajunge la Edinburgh, la Palatul Holyroodhouse, reşedinţa oficială a monarhului britanic din Scoţia, la 15:00 GMT. Apoi, sicriul va fi transportat la catedrala St Giles. Marţi seară, sicriul reginei va fi transportat cu avionul la Londra. Este începutul ultimei călătorii a defunctului monarh britanic, care se va încheia cu funeraliile de stat din 19 septembrie, aminteşte Reuters.

