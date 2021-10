Prințesa Mako se va căsători luna aceasta cu bărbatul pentru care a renunțat la statutul regal

După ani de controversă, prinţesa Mako, nepoata împăratului Japoniei, se va căsători în luna octombrie, însă va renunţa la ceremoniile tradiţionale şi nu va accepta indemnizaţia acordată de obicei femeilor din familia imperială care se căsătoresc cu oameni de rând, relatează vineri AFP, potrivit Agerpres.

Agenţia casei imperiale a declarat vineri că prinţesa Mako, în vârstă de 29 de ani, se va căsători cu Kei Komuro pe 26 octombrie, a informat presa locală.

Uniunea nu va începe însă în cele mai bune condiţii - agenţia casei imperiale le-a declarat jurnaliştilor că prinţesa suferă de stres post-traumatic din cauza acoperirii mediatice intense care înconjoară persoana şi familia ei.

Japan’s Princess Mako and her commoner fiance Kei Komuro announced Friday they will be married on October 26, public broadcaster NHK reported — a controversial union that requires her to give up her royal status. https://t.co/VZSiXs5JyG pic.twitter.com/u19riq69l9