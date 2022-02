Primul model Victoria's Secret cu sindrom Down este de origine latină / VIDEO

Sofía Jirau are 24 de ani, s-a născut în Puerto Rico şi este model din 2019. Un an mai târziu, a devenit unul dintre puţinele manechine cu Sindromul Down care au defilat la Săptămâna Modei de la New York.

Acum, ea s-a alăturat altor 16 femei în lansarea noii campanii a brandului. Pe pagina sa de Instagram, Sofia spune că scopul ei este de a-i încuraja şi pe alţii să îşi urmeze visurile

"Într-o zi am visat la el, am lucrat la el și astăzi este un vis devenit realitate. În sfârșit pot să vă spun marele meu secret", a scris Jirau pe profilul său de Instagram în limba spaniolă. "Sunt primul model Victoria's Secret cu sindromul Down!".

De asemenea, este al doilea model portorican care apare într-o campanie Victoria's Secret, împărțind lumina reflectoarelor cu topmodelul Joan Smalls.

Carisma și personalitatea contagioasă a lui Jirau au dus-o departe de când și-a lansat cariera de model în 2019 în Puerto Rico - alături de propriul magazin online "Alavett", bazat pe un joc de cuvinte bilingv al frazei sale preferate "I love it".

Un an mai târziu, ea și-a îndeplinit visul de a debuta la New York Fashion Week, "pentru care sunt mândră, fiind una dintre puținele modele cu sindromul Down care a reușit să participe la importantul eveniment de modă", potrivit site-ului său.

Jirau a lansat, de asemenea, o campanie proprie în limba spaniolă, intitulată "Fără limite", pentru a demonstra capacitatea persoanelor cu sindrom Down de a-și atinge obiectivele în ciuda afecțiunii lor.

Potrivit Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor, sindromul Down este o afecțiune în care o persoană se naște cu un cromozom în plus, ceea ce duce la schimbări în modul în care se dezvoltă corpul și creierul, ceea ce poate cauza provocări atât mentale, cât și fizice.

