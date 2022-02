Furtuna Eunice face prăpăd în Marea Britanie. Cel mai puternic vânt înregistrat vreodată în Anglia / video

Peste 40.000 de oameni din sud-vestul Angliei și Țării Galilor au fost afectați, vineri, de întreruperi de curent din cauza furtunii Eunice, a declarat Western Power Distribution.

Principalele probleme cu care se confruntă echipele aflate pe teren sunt căderea copacilor și resturile desprinse care sunt acum purtate de vânt și afectează liniile aeriene.

❗️⛔️ Please avoid the A390 Lostwithiel to West Taphouse road which is currently closed due to a fallen tree blocking the route. pic.twitter.com/Fvb4dzi4wc

O parte a acoperișului O2 Arena din Londra, unul dintre cele mai importante locuri de divertisment din Marea Britanie, a fost dezmembrată. Videoclipul arată pagubele semnificative cauzate de furtuna Eunice

Filmarea a fost făcută de Ben Hubbard dintr-un hotel de lângă locația cu o capacitate de 20.000 de persoane, care a fost cunoscută inițial sub numele de Millennium Dome când a fost deschisă, în 2000.

„În ultimele 45 de minute, a început cu ruperea unui panou, după care au fost rupte tot mai multe. Nu sunt sigur dacă se poate face ceva. Acesta este un prejudiciu grav.”, a spus Hubbard.

De asemenea, acoperișul unei stații de bărci de salvare a fost luat de vânt, potrivit autorităților. Poliția din Devon și Cornwall a spus că ofițerii au fost la fața locului și i-au îndemnat pe oameni să stea departe.

Vântul de 196 km/h, de la Needles, pe Insula Wight, pare a fi cel mai puternic vânt înregistrat vreodată în Anglia, a anunțat Met Office, conform The Guardian.

The Needles on the Isle of Wight recorded a wind gust of 122 mph this morning



This is provisionally the highest gust ever recorded in England#StormEunice ⚠️ pic.twitter.com/aNYMnFbMvT