Întâlnirea a avut loc la sediul Departamentului de Stat, la ora locală 14:30 (21:30, ora României), și a marcat prima reuniune la nivel înalt dintre Guvernul României și un reprezentant al Administrației Trump, după anularea și repetarea alegerilor prezidențiale din România.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat asupra a trei domenii esențiale pentru parteneriatul strategic româno-american: apărarea, securitatea regională și energia.

Întâlnirea de miercuri a fost rezultatul a două săptămâni de dialoguri intense între cele două părți, menite să consolideze cooperarea în domeniile-cheie ale securității și economiei. Oana Țoiu și Marco Rubio se mai întâlniseră anterior la summitul de la Haga și avuseseră și o conversație telefonică preliminară, în cadrul căreia conveniseră detaliile acestei reuniuni bilaterale.

Vizita Oanei Țoiu în SUA are loc într-un context geopolitic complex, marcat de reașezări în politica de apărare a Washingtonului. Administrația Trump a transmis în ultimele luni semnale privind intenția de a reduce prezența militară americană în Europa de Est, concomitent cu solicitarea ca statele europene să își majoreze cheltuielile proprii de apărare.

România a reiterat însă dorința de a întări parteneriatul strategic cu Statele Unite, considerând că prezența americană este un pilon de stabilitate pentru întreaga regiune. În prezent, câteva mii de militari americani sunt dislocați pe teritoriul României, iar scutul antirachetă de la Deveselu continuă să reprezinte un element central al arhitecturii de apărare NATO.

În primele luni ale anului, mai mulți reprezentanți ai Administrației SUA și ai mișcării MAGA au criticat decizia României privind anularea alegerilor, printre vocile cele mai vehemente numărându-se vicepreședintele JD Vance și miliardarul Elon Musk, fost consilier special al președintelui Trump.

După reluarea scrutinului prezidențial din mai, președintele României, Nicușor Dan, a avut o convorbire telefonică cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Cei doi au convenit asupra unei viitoare vizite oficiale a șefului statului român în SUA.