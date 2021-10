Primele arestări făcute de EPPO-ul lui Kovesi. Suspecţii au legături cu mafia italiană 'Ndrangheta

Cele 10 persoane arestate sunt suspectate de formarea unui grup criminal organizat, dar şi de fraudă fiscală. EPPO, alături de forţe de ordine din Germania, Italia şi Bulgaria, a făcut, pe lângă arestări, percheziţii şi a confiscat bunuri în valoare de 13 milioane de euro, scrie site-ul oficial EPPO.

Potrivit EPPO, suspecţii au falsificat plata TVA-ului rambursat de către state, motiv pentru care statele au pierdut suma de 13 milioane de euro. Banii au fost ulterior folosiţi pentru achiziţia unor maşini de lux.

Germania şi Italia, epicentrul organizaţiei

Un dealer de maşini din Italia a cumpărat maşini de lux de la mai multe reprezentanţe auto din Germania, achiziţii care s-au încadrat în regimul TVA-ului intracomunitar. Achiziţia a fost, însă, făcută printr-o a treia companie, una fantomă, din Germania, şi printr-un intermediar din Italia. Astfel, s-a simulat o achiziţie privată prin care s-a realizat o excepţie de la plata TVA-ului.

Atât cumpărătorul cât şi vânzătorul aveau identitatea protejată, astfel. Ulterior, cumpărătorul privat s-a prefăcut că vinde, prin intermediul unor documente falsificate, maşinile dealerului auto din Milano, care ulterior a vândut maşinile unor alţi dealeri sau unor persoane fizice la preţuri atractive.

Schema le-a permis infractorilor să obţină profituri mari, dar şi să influenţeze preţul de piaţă al maşinilor. Aceştia au făcut ulterior transferuri de bani în străinătate, plecând de la sume de minimum 70.000 euro.

În timpul operaţiunii, 13 maşini de lux au fost confiscate în Germania. Valoarea totală a bunurilor va fi evaluată zilele viitoare, dar se presupune că aceasta ar fi de aproximativ 13 milioane de euro.

Suspecţii, legături cu mafia italiană, 'Ndrangheta

Trei dintre cei 10 suspecţi arestaţi au legături cu organizaţia mafiotă italiană 'Ndrangheta şi vor fi aduşi în faţa unui judecători.

De asemenea, datorită celor de la EPPO, a fost descoperit şi un caz de trafic de droguri în Italia, iar Poliţia Financiară Italiană a arestat în acest caz patru suspecţi şi a confiscat 7 kg de marijuana şi haşiş.

"Acesta este primul caz înregistrat la EPPO din 1 iunie 2021, data la care am început oficial treaba. Sunt foarte mulţumită de faptul că investigaţiile dau rezultate concrete. Operaţiunea aceasta demonstrează schimbul de paradigmă pe care EPPO îl aduce pentru investigaţiile trans-frontaliere. Aceasta este noua realitate a zonei EPPO: nu mai sunt formalităţi de asistenţă legală, acţiunile sunt rapide şi decisive şi ne concentrăm pe recuperarea prejudiciilor", a declarat Laura Codruţa Kovesi.