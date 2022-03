Primarul Piedone, generos cu doamnele și domnișoarele din Sectorul 5: Gata, e primăvară! Să fie pace în lume și la voi în case / VIDEO

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, le-a felicitat pe doamnele și domnișoarele care lucrează pentru instituția pe care o conduce, dar și pe restul locuitoarelor Sectorului:

„Gata, e primăvară!

Am plecat pe străzi și prin birouri ca s-o vestesc și s-o gătesc cu mărțisor.

C-așa-i la noi aici pe la români: Punem șnururi împletite la poale de cireși și ne cinstim cu mărțisor femeile din viață și din jur!

Chiar dacă-i zâmbet prea puțin acum pe strada mare...

Chiar dacă-i încă prea departe binele cel detaliat prin cărți...

Chiar dacă sus spre ruși miroase a chin și-a praf de pușcă...

Chiar dacă plâng copii după părinți...

El, Mărțișorul românesc, rămâne fala primăverilor noastre! Și semnul cert că mai putem spera!

O primăvară ca-n visurile voastre vă doresc!

Să fie pace în lume și la voi în case!“, a scris, pe Facebook, Cristian Popescu Piedone.

Primarul Piedone, mesaj din suflet: Vă implor să donați sânge pentru ucrainieni!

Primarul Cristian Popescu-Piedone a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de Facebook, după ce a mers la donarea de sânge.

”Un smintit bolnav de putere i-a întors spatele lui Dumnezeu și s-a apucat să omoare copiii, mamele, tinerii și bunicii Ucrainei, scrie Piedone!

Ucraina sângerează, acum! Ucraina e în doliu!

Ucraina suferă, plânge și luptă cu vitejie să-și apere pământul și drapelul și credința... de ura smintitului bolnav! Femeile și bărbații Ucrainei își apără țara și neamul cu ce pot, cum pot! Destui ucrainieni civili și destui soldați sunt însă grav răniți și au nevoie de sânge!

Oameni buni, nu V-am cerut niciodată nimic! ACUM, ÎNSĂ, VĂ ROG, VĂ IMPLOR: DONAȚI SÂNGE PENTRU RĂNIȚII UCRAINEI!În centrele de donare, precizați neaparat: Sânge pentru Ucraina! Neapărat, pentru ca sângele donat de dumneavoastră să ajungă la mamele, tații, bunicii și copiii răniți ai Ucrainei!ȘI EU DONEZ! Sângele donat va ajunge la eroicul popor ucrainean prin intermediul Crucii Roșii!Slavă Ucrainei! Eroilor slavă!Слава Україні! Героям слава! (vezi AICI).

