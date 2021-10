Prețurile producției industriale s-au majorat cu 15,9% în august

Preţurile producţiei industriale (piaţă internă şi piaţă externă) s-au majorat cu 15,9%, în august 2021 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).



În luna august 2021, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 1,5% faţă de luna iulie 2021.



Potrivit sursei citate, la nivelul pieţei interne, indicele preţurilor industriale a înregistrat un salt de 1,5% în august faţă de iulie 2021, respectiv de 17,39% în comparaţie cu luna august a anului trecut.



De asemenea, în ceea ce priveşte piaţa externă, majorările de preţuri au fost de 1,49% (faţă de iulie 2021) şi de 13,36% (faţă de august 2020).



Pe marile grupe industriale, în august 2021 faţă de august 2020, cele mai importante creşteri ale preţurilor producţiei industriale au fost consemnate în: industria energetică (+35,54%), industria bunurilor intermediare (+19,38%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+8,09%), industria bunurilor de uz curent (+5,57%) şi industria bunurilor de capital (+5,25%).



Raportat la perioada de referinţă, datele INS relevă faptul că, pe secţiuni de activitate, preţurile au crescut în: industria prelucrătoare, cu 13,52%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+30,22%) şi distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (6,79%).



La polul opus se află activităţi de servicii anexe extracţiei, care a consemnat o scădere de 6,13%, în august 2021, faţă de aceeaşi lună din anul anterior, scrie Agerpres.

Mischie, HORA: Vânzările au scăzut cu 30%. Guvernul folosește HoReCa drept factor motivator

Faptul că Guvernul României folosește HoReCa drept factor motivator pentru creșterea numărului de persoane vaccinate are un impact major negativ asupra industriei, a spus Daniel Mischie, presedintele organizației patronale HORA.

„Faptul că Guvernul României folosește industria horeca drept factor motivator pentru creșterea numărului de persoane vaccinate are un impact major negativ. Vânzările au scăzut în medie cu 30%. Așteptările noastre de la Guvern sunt în primul rând ca aceste restricții pentru HORECA să fie clare și comunicate din timp, iar dacă Guvernul României folosește industria HORECA pentru a rezolva criza sanitară, atunci HORECA are nevoie de compensații pentru acest lucru. Compensațiile pentru anul 2020 încă nu au venit, iar pentru 2021 încă nu am găsit un partener de discuții pentru a hotărî care este modalitatea în care industria va beneficia de compensații în acest sens”, a declarat, la Digi 24, Daniel Mischie.

Acesta estimează o altă diminuare a vânzărilor cu 20 - 30% după ce accesul în restaurante nu va mai fi permis pe baza unui test. El crede că personalul din industrie este vaccinat în proporție de peste 85% și procesul continuă (citește continuarea AICI).