Mischie, HORA: Vânzările au scăzut cu 30%. Guvernul folosește HoReCa drept factor motivator

Faptul că Guvernul României folosește HoReCa drept factor motivator pentru creșterea numărului de persoane vaccinate are un impact major negativ asupra industriei, a spus Daniel Mischie, presedintele organizației patronale HORA.

„Faptul că Guvernul României folosește industria horeca drept factor motivator pentru creșterea numărului de persoane vaccinate are un impact major negativ. Vânzările au scăzut în medie cu 30%. Așteptările noastre de la Guvern sunt în primul rând ca aceste restricții pentru HORECA să fie clare și comunicate din timp, iar dacă Guvernul României folosește industria HORECA pentru a rezolva criza sanitară, atunci HORECA are nevoie de compensații pentru acest lucru. Compensațiile pentru anul 2020 încă nu au venit, iar pentru 2021 încă nu am găsit un partener de discuții pentru a hotărî care este modalitatea în care industria va beneficia de compensații în acest sens”, a declarat, la Digi 24, Daniel Mischie.

Acesta estimează o altă diminuare a vânzărilor cu 20 - 30% după ce accesul în restaurante nu va mai fi permis pe baza unui test. El crede că personalul din industrie este vaccinat în proporție de peste 85% și procesul continuă.

Peste 45.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, a anunțat sâmbătă CNCAV, din care aproape peste 23.000 sunt vaccinați cu doza a treia.

Astfel, din cele 45.565 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, 19.331 au primit prima doză, 2.841 pe cea de-a doua, iar 23.393 de persoane au primit a treia doză de vaccin.

De la începutul campaniei, în România au fost vaccinate 5,590.192 de pesoane, din care 5.413.192 au primit schema completă, iar 151.522 au primit și doza a treia.

Au fost înregistrate 26 de reacții adverse în ultimele 24 de ore, ceea ce ridică numărul total al reacțiilor raportate la 17.280.

Record absolut de infectări de la începutul pandemiei. Peste 12.500 cazuri noi de COVID-19

Până astăzi, 2 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.257.145 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 1.945 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.127.564 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.590 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 177 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 3.090 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 37.394 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 01.10.2021 (10:00) – 02.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 184 de decese (96 bărbați și 88 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 184 de decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 10 la categoria de vârstă 40-49 ani, 14 la categoria de vârstă 50-59 ani, 45 la categoria de vârstă 60-69 ani, 67 la categoria de vârstă 70-79 ani și 46 la categoria de vârstă peste 80 ani.

151 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 29 de pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Din totalul de 184 de pacienți decedați, 170 erau nevaccinați și 14 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 79 de ani. 11 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 3 dintre ei nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.740. Dintre acestea, 1.412 sunt internate la ATI.