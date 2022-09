Predoiu spune ce așteaptă cetăţenii de la procurori. Comparație cu politicienii

'Cetăţenii aşteaptă de la dumneavoastră, de la fiecare procuror, ceea ce în fond aşteaptă şi de la fiecare om politic, adică profesionalism, seriozitate, integritate, decenţă publică, asumare şi a celor bune şi a celor rele, onestitate şi - până la urmă - decenţă. Cred că asta aşteaptă toată lumea de la noi şi cred că cel mai important lucru, dincolo de orice parametru şi orice evaluare, este autoevaluarea, în oglinda în care ne privim în fiecare seară sau dimineaţă, spunându-ne dacă am putut să facem tot ce era de făcut într-un context dat', a transmis Cătălin Predoiu la bilanţul Ministerului Public pe anul 2021.

Cu privire la proiectele de modificare a legilor justiţiei, el a precizat că ministerul nu a sesizat Executivul până când soluţiile din proiect nu au fost 'îmbrăţişate' şi de Ministerul Public, la modul general, prin reprezentanţii săi.

'În aceste zile, Parlamentul dezbate proiectele de lege ale justiţiei. (...) În ciuda proceselor de intenţie care s-au făcut ministerului la iniţierea acestui demers, nu am avut niciodată închis dialogul cu Ministerul Public, cu conducerile parchetelor, inclusiv parchetele specializate. Nu am trecut la sesizarea Guvernului până când nu ne-am asigurat că, cel puţin în propunerile iniţiale, dar eu spun că am depăşit această marjă a propunerilor esenţiale, soluţiile din proiect nu sunt îmbrăţişate şi de Ministerul Public, la modul general, prin reprezentanţii săi, fără a avea pretenţia că aceste soluţii mulţumesc pe fiecare dintre voi.

'E greu de construit un astfel de proiect, nu cred că e posibil, dar, noi, când am redactat aceste proiecte, ne-am propus şi cred că ne-am atins obiectivele de a asigura independenţa procurorului, de a asigura cadrul pentru continuarea luptei anticorupţie şi anticrimă-organizată, de a asigura premisele pentru un act de justiţie, la modul general, de calitate şi eficienţă, de a aduce mai multă coerenţă în Ministerul Public, mai multă responsabilitate pentru conducătorii din Ministerul Public, pentru că atribuţii în plus înseamnă şi responsabilitate în plus, de ce nu, mai multă disciplină, rigurozitate procedurală, respectul garanţiilor şi drepturilor omului trebuie să fie - şi ştiu că este - pentru conducerea Misterului Public, a parchetelor şi - sper eu - pentru fiecare procuror o condiţie a funcţionării, a exercitării profesiei', a declarat Predoiu, conform Agerpres.

Proiectul legii CSM, adoptat de Camera Deputaților. Predoiu: A parcurs ca la carte toate etapele unei proceduri democratice

Proiectul legii Consiliului Superior al Magistraturii a parcurs 'ca la carte' toate etapele unei proceduri democratice, de la elaborare la adoptare, a declarat, marţi, în plenul Camerei Deputaţilor, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, care a adăugat că nu a fost nimic de faţadă, iar toate consultările cu partenerii europeni se desfăşoară într-un mod structurat, transparent şi onest.

'Aş dori, în primul rând, să mă refer la procedura în urma căreia au fost pregătite şi adoptate aceste legi. Aţi spus multe neadevăruri pe parcursul acestor 10 luni, am fost nevoiţi să le încasăm cu stoicism şi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, să nu ne lăsăm distraşi în polemici inutile, pentru că ştiam că vom ajunge astăzi aici şi, ca întotdeauna, cei care muncesc merg înainte, cei care stau şi pălăvrăgesc despre cei care muncesc vor rămâne în urmă. Dar, astăzi, totuşi, trebuie spus, documentele stau dovadă, că aceste proiecte şi cel votat azi şi cele care urmează au parcurs ca la carte, aşa cum scrie legea, toate etapele unei proceduri democratice, începând de la elaborare şi terminând cu adoptarea', a afirmat Predoiu, după adoptarea proiectului legii CSM.

Potrivit ministrului, au fost 'şapte luni de muncă în 2020, şase luni de dezbatere publică din septembrie 2020 până în primăvara anului 2021, elaborare legislativă, dezbatere publică, sute de amendamente discutate în comisia specială'. Vezi continuarea aici

