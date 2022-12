Posibile fraude la Acordul de Privatizare Petrom. Statul ar fi fost prejudiciat cu 70 de milioane de euro

Conform luju.ro, suma de 70 de milioane de euro ar fi fost reprezentată de investiţiile pe care OMV Petrom a susţinut că le-a făcut la Doljchim şi Arpechim, dar care nu ar mai fi fost efectuate. Cu toate astea, OMV Petrom a recuperat bani de la statul român, odată cu pachetul de acţiuni Petrom, de 51%.

Potrivit Acordului de Privatizare, OMV avea să cumpere 33,34% din capitalul social şi majorarea capitalului social prin aport de capital, în vederea obţinerii unui pachet de acţiuni în procent de 51% din acţiunile Petrom.

Pentru asta, spunea procurorul Teodor Niţă, OMV avea obligaţia de a investi aproape 46 milioane euro la Doljchim şi alţi 26 milioane de euro la Arperchim, timp de 5 ani, pentru modernizarea, "integritatea structurilor tehnice" şi "retehnologizarea" în vederea eficientizării economice a celor două combinate.

“Profitând, în cadrul demersurilor administrative efectuate de caracterul confidenţial şi nepublic al contractului de privatizare, ascunzând realităţile obligaţiilor asumate reprezentanţilor Autorităţii de Reglementare”, OMV Petrom ar fi prezentat către statul român o situaţie care arăta că au fost făcute investiţiile din contract, "dar în realitate, aceasta nu au fost făcute sau nu au fost făcute cu fondurile OMV", susţine Teodor Niţă.

Astfel, menţiona în 2015 procurorul, "OMV a intrat ilegal în posesia pachetului de 51% din acţiunile Petrom".

”Revenind la cele mai sus expuse, din această perspectivă, consider că sunt indicii care să justifice presupunerea rezonabilă ca SC OMV PETROM a săvârşit infracţiunea de înşelăciune în dauna statului, sens în care va fi luată măsura ce se impune”, s-a dispus prin Ordonanţă de către procurorul Teodor Niţă.

Lumea Justiţiei spune, însă, şi că acest dosar a fost luat la Bucureşti, acolo unde ar fi fost băgat în sertare. Am cerut o reacţie de la Ministerul Public în această privinţă, pentru a afla stadiul în care se află acest dosar, dar am cerut un punct de vedere şi de la OMV Petrom, pentru a vedea cum, sau dacă, comentează aceste acuzaţii. Până la momentul publicării acestui material, nu am primit răspuns la niciuna dintre aceste solicitări.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News