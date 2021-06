Polițistul Viorel Teacă, din nou VIRAL pe Internet. Sirena Poliției, distracția copiilor / VIDEO

Agentul principal de poliție Viorel Teacă s-a oprit în dreptul unui grup de copii, în Sibiu, și le-a arătat cum se folosește semnalul sonor al stației de pe autospeciala Poliției. Copiii s-au distrat și au învățat și câteva lucruri noi.

Momentul filmat și postat pe Facebook s-a viralizat rapid. Internauții l-au felicitat pe Viorel Teacă pentru faptul că, prin astfel de acțiuni de-ale sale, copiii ajung să vadă cu alți ochi oamenii legii și munca lor.

Iată clipul

Agentul Viorel Teacă nu este la prima 'joacă'

La începutul anului, imaginile cu agentul de poliție în care se juca cu zăpadă cu un grup de copii a devenit, de asemenea, viral. Viorel Teacă a povestit atunci, citat de Mediafax, că: 'A fost o chestie de moment. Treceam prin faţa lor, pe acolo, în patrulare şi i-am spus colegului, în timp ce întorceam maşina în sensul giratoriu, că sunt doi copii însoţiţi de tatăl lor. L-am întrebat. El s-a uitat nedumerit la mine, nu ştia dacă vorbesc serios sau nu. Ideea e că atunci când eu m-am dat jos şi am aruncat primul bulgăre m-a susţinut şi el şi, după aceea, când ne-am apropiat, am observat că era vorba de o fetiţă de fapt şi de mama acesteia, iar tatăl fetiţei filma.'

După câteva zile, Poliția Sibiu avea să fie din nou menționată în spațiul public. Agentul principal Viorel Teacă a coborât din mașină, în timp ce mergea la un eveniment rutier, pentru a curăța luneta autoturismului din față.

'Am fost trimişi de către dispecerat, întrucât o maşină plonjase în râul Cibin. Trebuia să întoarcem acolo, era aglomeraţie. Am zis să nu îi deranjăm pe ceilalţi, să folosim acusticele, întrucât eram foarte aproape şi, cât timp am stat la semafor, colegul a observat maşina de Alba şi mi-a zis *du-te, du-te*. Am ştiut că la asta se referă. M-am dus o secundă, am şters luneta şi m-am întors', mai povestea agentul principal de poliție.

'Sub duritatea asta uneori afișată de către uniforma de poliție, stă un simplu om, un simplu tată'

Agentul principal de poliție Viorel Teacă, care consideră că 'trebuie să împărtășim și lucrurile bune', 'practic, ce simţi tu cu ceilalţi', a atras atenția asupra faptului că 'sub duritatea asta care uneori e afişată de către uniforma de poliţie, până la urmă stă un simplu om, un simplu tată, care are şi el copii ca toţi ceilalţi'.

'Trebuie să ne obişnuim că populaţia asta aşteaptă de la noi: să arătăm faţa umană a noastră, să ne apropiem foarte mult de societate. Ceea ce încercăm să facem şi să dovedim în aceste momente de restricţii este să arătăm foarte multă empatie, ceea ce lipseşte întregii societăţi. Şi aici nu mă refer doar la noi, la români, ci (lipseşte – n.r.) întregii planete', mai spunea el, conform Digi24.

Viorel Teacă consideră că totul s-a schimbat în cazul său când a devenit tată. 'Copiii, de fapt, cred, m-au făcut să fiu mai uman şi să văd altfel lucrurile şi să pun mai mult suflet în ceea ce fac', adăuga el.

Agentul principal de poliție Viorel Teacă a lucrat până în septembrie 2020 la Poliția Olt, iar din 1 septembrie 2020 este detaşat la Poliția Sibiu.