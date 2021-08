Polițiștii din România care primesc SPORURI de noapte de 25% din salariu, deși NU au tură. Cel mai mic salariu e de 3.700 de lei / lună

La Focșani polițiștii primesc sporuri de noapte, deși instituția nu are în realitate decât o singură astfel de patrulă, transmite Realitatea Plus. Sporul care reprezintă 25% din salariu se adaugă la celelalte sporuri, iar cel mai mic salariu al unui agent de poliție nu scade sub 3.700 de lei.

Astfel, la Focșani Poliția Locală este una dintre cele mai privilegiate instituții deoarece angajații au statut de funcționari publici, spre deosebire de cei din alte Poliții Locale, iar șeful acestora este chiar ginerele primarului. În ceea ce privește sumele încasate, cel mai mic salariu este de 3.700 de lei, iar cel mai mare este de 8.300 de lei net. Toți polițiștii locali de la Focșani, inclusiv șeful instituției, mai primesc lunar încă 700 de lei, reprezentând norma de hrană în valoare de 32 de lei pe zi.

Mai mult, cei mai mulți dintre ei primesc sporuri pentru condiții de noapte în valoare de 25% din salariu, deși instituția nu are în realitate decât o singură patrulă care se află pe teren pe timp de noapte. Astfel, din cei 81 de angajați ai instituției, doar 10 dintre ei nu primesc acest spor, fiind vorba de directori, șefi de servicii și juristul.

Un polițist din Iași a obţinut în instanţă ca STATUL să-i plătească RATELE de la VILA de aproape 100 de mii de euro

Statul ar putea plăti ratele pentru vila unui polițist din Iași, după o hotărâre a instanțe în acest sens. Cazul neobișnuit vine de la Iași. Concret, polițistul a obținut în instanță ca statul să-i plătească ratele la apartamentul pe care și l-a cumpărat, dar care s-a dovedit a fi de fapt o vilă, în valoare de aproape 100.000 de euro, potrivit Ziarul de Iași.

Omul legii este agent la Secția 8 Poliție Rurală Lețcani și activează în cadrul postului de poliție din Valea Lupului. În această localitate el și-a cumpărat în noiembrie 2020 un apartament de 99,9 mp, cu patru camere, cu parter şi etaj, precum şi 115 mp, reprezentând calea de acces spre imobil, cu destinaţia convenţională de grădină. Potrivit legii, polițiștii au dreptul la compensarea ratei în cazul unui credit pentru locuință, caz în care poate primi până la 50% din salariul de bază. Totuși, IPJ Iași i-a refuzat compensaţia pentru că îşi cumpărase atât locuinţă, cât şi teren, de fapt, o vilă. Nu a funcționat. Tribunalul Iași a decis ulterior ca IPJ să plătească tot. Instituţia s-a adresat acum Curţii de Apel. Locuința polițistului a costat 461.500 lei. Din această sumă, bărbatul a plătit 69.500, adică avansul.