Data publicării: 10:00 10 Oct 2025

"Poate ar trebui să-i dăm afară din NATO". Trump cere sancționarea Spaniei pentru bugetul redus al apărării
Autor: Tiberiu Vasile

trump-concluzii-summit_41966400 Foto: Agerpres
 

Președintele american Donald Trump a criticat dur Spania pentru contribuțiile sale reduse la apărare, afirmând că Madridul „ar trebui dat afară din NATO” dacă nu respectă noile angajamente de cheltuieli militare.

Președintele american Donald Trump a lansat joi noi critici dure la adresa Spaniei, acuzând-o că nu își respectă angajamentele militare în cadrul NATO și sugerând chiar excluderea acesteia din Alianță, potrivit AFP.

Aflat în Biroul Oval, liderul de la Casa Albă a declarat că "Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania", făcând referire la acordul adoptat recent în NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare. Trump a adăugat că lipsa de implicare a Madridului nu are justificare: "Nu au nicio scuză să nu o facă, dar nu este grav. Sincer, poate ar trebui să-i daţi afară din NATO".

Țările aliate s-au angajat să aloce "cel puțin 3,5% din PIB" pentru cheltuielile militare și un supliment de 1,5% 

Declarațiile sale vin la scurt timp după summitul NATO desfășurat în iunie la Haga, unde statele membre au convenit să crească semnificativ bugetele destinate apărării. Trump a prezentat acest acord drept o "mare victorie" a administrației sale în efortul de a determina aliații să contribuie mai mult la securitatea comună.

Conform deciziei adoptate la Haga, țările aliate s-au angajat să aloce "cel puțin 3,5% din PIB" pentru cheltuielile militare și un supliment de 1,5% pentru domenii conexe securității naționale, cum ar fi "protecția infrastructurii critice" și apărarea "rețelelor".

Totuși, mai mulți lideri europeni au avertizat încă de atunci că atingerea pragului de 5% ar fi dificilă și, în unele cazuri, imposibil de justificat. Printre aceștia s-a numărat și premierul spaniol Pedro Sánchez, care a cerut "flexibilităţi" în aplicarea obiectivelor și a calificat această țintă drept "nerezonabilă", conform Agerpres.

