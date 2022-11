Planeta 'nu-şi poate permite un singur foc de armă', a zis Volodimir Zelenski

'Există cei pentru care schimbarea climatică este numai retorică, marketing (...) Ei sunt cei care împiedică realizarea obiectivelor climatice', a declarat preşedintele ucrainean la finalul celor două zile ale summitului de la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

'Sunt cei care, în birourile lor, îşi bat joc de cei care se luptă pentru a salva viaţa pe planetă, susţinând în acelaşi timp în public acţiunea pentru natură', a adăugat el.

'Sunt cei care lansează războaie de agresiune, când planeta nu-şi poate permite un singur foc de armă pentru că are nevoie de o acţiune colectivă', a insistat şeful statului ucrainean într-un mesaj rostit în engleză.

'Nu putem avem o politică privind clima eficientă fără pace pe Terra, pentru că naţiunile se gândesc numai să se protejeze ele însele, aici şi acum, de ameninţările generate de agresiunea rusă', a adăugat el, evocând în special crizele alimentare şi energetice legate de acest război, dublate de o relansare a anumitor centrale pe cărbune.

'Trebuie să-i oprim pe cei care, prin războiul lor ilegal, distrug capacitatea lumii de a lucra unită pentru un obiectiv comun', a mai declarat el. Evocând în special distrugerea pădurilor ucrainene după invazia rusă de la sfârşitul lui februarie, el a făcut apel la lume să susţină crearea unei 'platforme mondiale pentru a evalua impactul acţiunilor militare asupra climei şi mediului'.

Un subiect care va fi evocat miercuri, în cadrul unei eveniment organizat de Ucraina la COP27.

Progresul lent al extinderii Uniunii Europene în Balcanii de Vest este în mod clar "un eşec" al blocului comunitar, a declarat marţi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, avertizând că UE ar trebui să accelereze procesul după ce a fost "slăbită de recente crize de securitate", informează agenţia oficială ungară de presă MTI.



După o întâlnire cu ministrul de finanţe al Muntenegrului, Aleksandar Damjanovic, la Budapesta, Szijjarto a declarat într-o conferinţă de presă comună că Balcanii de Vest au fost cheia pentru consolidarea UE şi că extinderea ar trebui să fie un punct focal al politicii UE.



"Procesul de extindere extrem de lent slăbeşte şi mai mult UE, ceea ce este foarte problematic pe fondul diferitelor crize de securitate", a spus el.



UE a deschis toate capitolele pentru integrarea Muntenegrului, dar nu a închis niciunul în ultimii cinci ani şi jumătate, a notat Szijjarto. Ungaria a cerut preşedinţiei cehe a Consiliului UE să convoace o conferinţă interguvernamentală pentru "închiderea mai multor capitole", a adăugat Szijjarto.



Ungaria are un interes economic şi de securitate în integrarea în UE a Balcanilor de Vest, a notat el.



Referindu-se la migraţie, el a declarat că "liniile de apărare" ar trebui să fie împinse mai la sud, eliberând astfel graniţele Ungariei de "asediul migranţilor ilegali". Integrarea ar aduce şi noi oportunităţi economice, a adăugat el.



O companie ungară este deja lider de piaţă în sectorul bancar din Muntenegru, iar o alta este a doua ca mărime în sectorul telecomunicaţiilor, a remarcat el.



Guvernul Ungariei continuă să susţină succesul companiilor ungare în străinătate, o măsură cheie pentru evitarea recesiunii, a declarat el.



Între timp, UE se află sub dublă presiune din cauza războiului din Ucraina în est şi consecinţelor migraţiei ilegale în sud, a spus el. Ungaria însăşi a primit un milion de refugiaţi ucraineni anul acesta şi a dejucat 235.000 de tentative de intrare ilegală în sud, a adăugat el.



De asemenea, el a reiterat că în timp ce Ungaria este pregătită să continue să sprijine Ucrainei pe baza unor acorduri bilaterale, ea nu va fi de acord ca statele membre ale UE să ia împrumuturi în comun în acest scop.



"Am văzut cum funcţionează asta în timpul pandemiei de coronavirus, am văzut cum arată un împrumut comun. A fost o experienţă scumpă şi nu o vom sprijini din nou", a spus el.



Răspunzând la o întrebare, Szijjarto a spus că alegerile de la mijlocul mandatului în desfăşurare marţi în SUA ar avea un mare impact asupra viitorului cooperării ungaro-americane. Guvernul urmăreşte atent evenimentele de acolo, a spus el.



Referitor la contractele Ungariei de furnizare de gaze, el a declarat că "fără a dăuna secretelor comerciale şi intereselor de securitate naţională, pot doar spune că formula de calcul a preţului din contract face preţurile de cumpărare sensibile la modificările preţurilor acţiunilor europene", adaugă MTI.

