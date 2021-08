Plaja mărită din Mamaia și disperarea operatorilor economici. Laura Vicol: I-au nenorocit!

Plaja din Mamaia a stârnit, în ultima perioadă, numeroase controverse, în spațiul public apărând valuri de nemulţumiri atât din partea operatorilor economici, cât şi din punctul de vedere al turiştilor. Pe de o parte, turiștii reclamă distanţa mare pe care trebuie să o parcurgă de la şezlong până la malul mării. Pe de altă parte, investitorii, care dau zeci de mii de euro pentru a închiria și amenaja o fâșie de plajă, se plâng că vor ajunge la faliment.

„Nu fac altceva decât să distrugă România”, a zis Laura Vicol, miercuri, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV. „Să distrugă economia, să distrugă turismul, să distrugă oamenii, să distrugă absolut tot! Dacă vă aduceți aminte, nu i-au lăsat să-și amenajeze locurile de plajă pe cei din industria hotelieră. Mi s-a părut fabulos acest lucru! După ce că i-ai nenorocit cu tot ce ai făcut, să nu-i lași măcar să amenajeze ei ce aveau... să le interzici să facă acest lucru și după să te duci cu Poliția pe plajă să măsori distanța între șezlonguri și să-i amendezi, după ce că oamenii încearcă să-și pună o afacere pe roate care, anul trecut, s-a prăbușit”, a reamintit Laura Vicol.

Laura Vicol, la DCNews și DCNewsTV. Emisiune completă

De menționat că Mugur Ciuvică s-a aflat, miercuri, în direct, la emisiunea „Miercurea Neagră” de la DC News TV, unde a vorbit și despre plajele din Mamaia.

„Sunt la mare și mi-am adus aminte că DCNews a publicat un material despre plaja din Mamaia. Da, eu am mai văzut-o și prin iunie, că am mai fost vreo două zile. E într-adevăr și urât și înfricoșător așa când vezi un pustiu de nisip, dar mi-a spus un domn de aici (...) că există un paragraf în care se spune că Ministrul Mediului, prin ordin de ministru, în cazuri de necesitate, urgență, etc., poate să determine folosirea plajei pe o perioadă determinată. Deci ministrul UDMR-ist putea să spună că anul acesta nu am fost în stare să intabulăm, să nu știu ce, vă lăsăm să vă puneți umbrelele alea pe unde vreți, că și așa sunteți morți de foame după pandemie. Am dat ca un exemplu, dar era o chestie pe care putea să o facă domnul ministru cu o semnătură pe un paragraf de două rânduri”, a spus Mugur Ciuvică.