Petre Daea, la 72 de ani: „Îmi propun un singur lucru”. Ce soluție vede la criza guvernamentală

Petre Daea, ministrul Agriculturii în guvernele PSD, împlinește 72 de ani. Acesta a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre ceea ce a însemnat experiența de viață prin care a trecut și dorințele pe care le are pentru România, mai ales în actuala criză politică.

Ministrul Agriculturii între 2017 și 2019, Petre Daea, împlinește astăzi, 2 octombrie 2021, vârsta de 72 de ani. Redacția DC News l-a contactat pe acesta pentru a-i ura „La mulți ani“ și pentru a afla câteva răspunsuri care se substituie experienței de viață a acestuia. Astfel, l-am întrebat pe fostul ministru care a fost cea mai frumoasă aniversare de până acum și ce își dorește pentru viitor:

„E dificil de spus care a fost cea mai frumoasă aniversare pentru mine. Am trecut barierele încercărilor în diferite momente din viață și, evident, am bucuria că am ajuns până aici. Voi petrece această zi cu gândul la familie, cu dragostea față de oameni în suflet, cu dorința de a fi bine țării și cu o liniște sufletească astfel încât să ne putem bucura, chiar și în aceste momente dificile“, spune fostul ministru.

Pandemia, o încercare ce nu și-a atins limitele

Petre Daea a făcut o referire și la oamenii care suferă din cauza pandemiei.

”Evident că sunt mulți care sunt triști ori plâng în aceste zile din cauza pandemiei de coronavirus. Pentru ei, doar salutul de respect și lacrima de suferință pe care o dau din ochiul celui care privește această încercare care, din nefericire, nu și-a atins limitele. Sper ca timpul să le rezolve pe toate, iar noi să ne bucurăm că suntem alături unul lângă celălalt, să ne fie bine la fiecare și să sperăm în binele țării pentru toți românii“, a precizat Petre Daea.

Ce își propune Petre Daea

Fostul ministru al Agriculturii a vorbit și despre actuala criză politică, considerând că datoria politicienilor este să lucreze în interesul țării:

„Nu am niciun regret! Am doar suferința omului că nu se împlinește ceea ce am gândit și ceea ce au gândit și alții. Ne-a lipsit continuitatea și ne lipsește siguranța în sine. Sper să o căpătăm cât mai repede. În primul rând, mă gândesc la agricultori, la oamenii din breaslă care constituie pentru mine familia lărgită.

Referitor la criza politică, eu o văd cu o anumită părere de rău vizavi de faptul că o trăim, dar în același timp și cu speranța că ea poate fi scurtată. Înțelepciunea politicienilor de astăzi trebuie să-i determine să-și dea mâna, iar interesul pentru țară trebuie să primeze. Eu îmi propun un singur lucru: să rămân același“, a concluzionat Petre Daea.

Petre Daea: Din nefericire, se întrezăreşte germenul crizei alimentare

România s-ar putea confrunta cu o criză alimentară în condiţiile în care creşterea preţurilor la inputurile folosite în agricultură, de la simplu la cvadruplu şi mai mult, pune piedici serioase agricultorilor şi lucrătorilor din industria alimentară, consideră fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

„Criza alimentară bate la uşă! Nu-mi plac abordările nihiliste şi nici afirmaţiile apocaliptice! Dar, din nefericire, se întrezăreşte germenul crizei alimentare. Să mă explic: creşterea preţurilor la inputurile folosite în agricultura, de la simplu la cvadruplu şi, mai mult, pune piedici serioase agricultorilor şi lucrătorilor din industria alimentară“, a scris joi pe Facebook Petre Daea (citește continuarea AICI).