Peste 75.000 de copii au părinţii plecaţi să muncească în străinătate. Pandemia a îngreunat revederile

La finalul anului 2020, 75.136 de copii aveau cel puţin un părinte plecat să muncească în alte ţări, arată statisticile oficiale , care includ doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială. Dintre aceştia, 22.662 aveau ambii părinţi plecaţi peste hotare sau proveneau din familii în care părintele unic susţinător este plecat, se arată într-un comunicat de presă.

Raluca Turcan: Aceşti copii au nevoie să fie sprijiniţi





"1 din 3 copii cu părinţi care muncesc în străinătate este lipsit de îngrijirea părintească, prin plecarea fie a unicului părinte susţinător, fie a ambilor. Peste această realitate tristă se suprapune o alta, care ne arată că fenomenul plecării părinţilor este cel mai crescut în judeţele cele mai sărace ale României. Este clar că schimbarea politicilor publice, în sensul orientării lor pe sprijinirea reală a persoanelor vulnerabile, nu mai poate să întârzie. Singura cale prin care putem să îi ajutăm este să venim cu servicii sociale integrate, pentru că mulţi dintre aceşti copii au nevoie să fie sprijiniţi nu doar psihologic, ci îndrumaţi să îşi găsească o cale în viaţă, au nevoie de suport psihologic, consiliere educaţională, mai târziu de consiliere pentru ocupare, dar şi de servicii medicale şi sociale. Trebuie să ieşim din modul actual de a face asistenţă socială din complezenţă, nu pentru a ajuta oamenii să iasă din starea de sărăcie. Schimbarea paradigmei actuale este posibilă prin parteneriate cu societatea civilă, prin creşterea numărului de profesionişti din asistenţă socială şi prin accesarea responsabilă a fondurilor europene pe care România le are la dispoziţie şi în acest scop.", a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan.

Analiză Salvați Copiii





Conform analizei realizate de Salvaţi Copiii la începutul lunii mai 2021, pe un eşantion de 700 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate dintre beneficiarii programelor socio-educaţionale ale organizaţiei, 4% au părinţii plecaţi de mai putin de un an, 32% de o perioadă între un an şi trei ani, 37% de o perioadă între patru şi şase ani, 18% între şapte şi nouă ani, iar 9% de peste 10 ani.



În ceea ce priveşte frecvenţa reîntoarcerilor, dacă anterior pandemiei 12% dintre părinţi se reîntorceau o dată la doi ani sau mai rar, 32% o dată pe an, 29% de două ori pe an, doar 20% de trei ori pe an sau mai mult, iar în cazul a 7% a fost menţionată o altă situaţie (majoritatea situaţiilor descrise fiind de fapt referitoare la ruperea legăturii cu copiii din ţară), începând din martie 2020, pentru 46% dintre părinţi frecvenţa reîntoarcerilor a fost mai scăzută, iar pentru alţi 46% dintre ei frecvenţa reîntoarcerilor a rămas aceeaşi.

Cât de des comunică părinții plecați, cu copiii





În ceea ce priveşte frecvenţa comunicării părinţilor plecaţi cu copiii, cu 26% dintre copii părinţii comunică zilnic, cu 34% de două / trei ori pe săptămână, cu 23% dintre ei săptămânal, cu 4% o dată la două săptămâni, cu 5% lunar, cu 3% mai rar decât lunar, iar cu 5% deloc. În cazul a 52% dintre copii comunicarea este telefonică, pentru 19% dintre ei este realizată cu ajutorul calculatorului sau tabletei (prin aplicaţii precum skype, messenger etc.), iar pentru 24% dintre ei prin ambele forme.



"Perioada pandemiei a accentuat dificultăţile emoţionale, sociale şi educaţionale cu care se confruntă copiii rămaşi acasă, dar şi anxietatea resimţită de părinţii aflaţi la distanţă şi problemele de comunicare cu copiii. Totodată, persoanele în grija cărora au rămas copiii, rude sau părinţi, la rândul lor, întâmpină mari dificultăţi în creşterea copiilor, gestionarea situaţiilor problematice ivite şi prevenirea înstrăinării şi izolării sociale a copiilor. Este un fenomen social major, de care trebuie să fim conştienţi", a explicat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România.

Campanie de informare publică





Organizaţia Salvaţi Copiii România lansează o campanie publică de informare şi conştientizare cu privire la efectele negative pe care plecarea părinţilor le poate avea asupra dezvoltării copiilor şi importanţa comunicării părinţilor aflaţi la distanţă cu copiii de acasă, cu promovare media şi online a materialelor de informare şi distribuirea acestora în instituţii relevante din ţară şi din străinătate şi punând la dispoziţia părinţilor şi persoanelor în grija cărora rămân copiii linia telefonică 0800.070.040 , 031.405.30.72 , site-ul www.copiisinguriacasa.ro şi webinarii informative. Campania îşi doreşte să ajungă la peste 900.000 de persoane, părinţi din străinătate, părinţi, copii, persoanele în grija cărora au rămas copiii, specialişti şi publicul larg din România.



De asemenea, Salvaţi Copiii îşi va extinde zonele de intervenţie în demersurile pentru protecţia copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate în încă 5 judeţe pe lângă cele incluse anterior în program, reţeaua de servicii a organizaţiei urmând să includă 18 judeţe - Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Timiş, Tulcea -, şi municipiul Bucureşti. În 2021-2023, vor fi sprijiniţi 8.200 de persoane: copii şi aparţinători.

Servicii destinate protecţiei copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate





Amploarea fenomenului copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei reţele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizaţia Salvaţi Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât şi părinţilor lor şi persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale. Peste 9.800 de copii şi 6.850 de adulţi, persoane în grija cărora au rămas sau părinţi, au beneficiat până acum de servicii de intervenţie directă. Peste 124.000 de persoane, părinţi, copii şi specialişti, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinţilor îl are asupra copiilor rămaşi acasă, precum şi cu privire la obligaţiile ce le revin părinţilor la părăsirea ţării.