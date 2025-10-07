Peskov lasează noi amenințări. "Putin a spus foarte clar: aceasta ar fi o escaladare serioasă"

Kremlinul a reacționat cu amenințări la adresa Washingtonului, după ce președintele american Donald Trump a declarat că decizia de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk este „practic luată”.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a transmis că Moscova „așteaptă declarații mai clare” din partea SUA, dar a avertizat că asemenea livrări ar reprezenta un „nou și grav pas de escaladare” în conflictul din Ucraina.

„Președintele Putin a spus foarte clar la clubul Valdai: aceasta ar fi o escaladare serioasă, care însă nu va schimba situația pe front pentru regimul de la Kiev”, a declarat Peskov.

Oficialul rus a mai susținut că rachetele Tomahawk „pot fi, în anumite versiuni, echipate și nuclear”, subliniind astfel caracterul „extrem de periculos” al unei asemenea decizii, scrie Interfax.

Vladimir Putin: Am spus clar că acest lucru ar distruge relațiile noastre

Tonul Kremlinului s-a înăsprit și mai mult după ce Putin a avertizat că livrările americane de Tomahawk către Ucraina ar putea duce la „distrugerea tendințelor pozitive” din relațiile ruso-americane. „Am spus clar că acest lucru ar distruge relațiile noastre, cel puțin orice evoluție pozitivă apărută recent”, a afirmat liderul rus într-un interviu difuzat pe televiziunea de stat.

Reamintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk unor țări europene care ar fi dispuse să le trimită apoi Ucrainei. Avest tip de racchete au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar pune Moscova în raza de lovire a arsenalului ucrainean, dacă Kievul ar primi aceste arme.

Deși președintele american Donald Trump a spus că deja „a cam luat” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk, dar că dorește mai întâi să știe ce anume vrea să facă Kievul cu ele, nu a explicat clar spre ce înclină.