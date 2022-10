Percheziţii la locuinţa lui Trump din Florida. Curtea Supremă a respins recursul fostului președinte american

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins joi un recurs introdus de Donald Trump, care îi solicitase să intervină în dosarul documentelor ridicate în această vară de la reşedinţa sa din Florida, informează AFP. Aşa cum obişnuieşte, Curtea Supremă, care a fost profund revizuită de fostul preşedinte republican, nu şi-a justificat decizia.



Deşi numără şase magistraţi conservatori din totalul celor nouă, inclusiv trei numiţi de fostul preşedinte republican, Curtea nu i-a dat acestuia mereu câştig de cauză, inclusiv prin refuzul de a-l sprijini în cruciada sa post-electorală.



Pe 4 octombrie, miliardarul adresase un recurs în urgenţă pentru ca niciunul dintre cele 11.000 de documente ridicate de la locuinţa sa din Mar-a-Lago să nu scape expertului independent responsabil cu evaluarea lor. Donald Trump contesta astfel o decizie a unei curţi de apel care împiedica accesul acestui expert la aproximativ o sută de documente clasificate drept confidenţiale.



Când a părăsit puterea în ianuarie 2021, Donald Trump a luat cu sine cutii întregi cu documente. Însă o lege din 1978 obligă toţi preşedinţii să predea arhivelor naţionale toate e-mailurile, scrisorile şi alte documente de lucru.



Pe 8 august, ofiţeri ai poliţiei federale au efectuat o percheziţie fără precedent a locuinţei sale pe baza unui mandat pentru "reţinerea de documente clasificate" şi "obstrucţionarea unei anchete federale", confiscând aproximativ 30 de cutii. De atunci, Donald Trump, care cochetează cu ideea de a candida pentru un nou mandat de preşedinte în 2024, declară că este persecutat politic şi dă asigurări că documentele confiscate sunt personale sau desecretizate.



Totodată, Donald Trump are deschis un proces civil în justiţia new-yorkeză, care îl acuză că a manipulat valoarea activelor grupului său pentru a obţine împrumuturi mai avantajoase sau pentru a-şi reduce impozitele.

Citește și:

Trump va fi chemat să depună mărturie în cadrul unui proces în care acesta este acuzat de viol

Un judecător din New York a respins miercuri o cerere a fostului preşedinte Donald Trump de amânare a depoziţiei sale, prevăzută pentru miercurea viitoare, într-un proces pentru defăimare în care o jurnalistă îl acuză că a violat-o în anii '90, transmite Agerpres.



În această afacere, E. Jean Carroll (78 de ani), cunoscută pentru fostele sale cronici din revista Elle, l-a dat în judecată în civil pe Trump, în noiembrie 2019, la un tribunal din statul New York.



Ea l-a acuzat pe fostul lider de la Casa Albă de defăimare după ce acesta a calificat drept minciună absolută, în iunie 2019, acuzaţia femeii potrivit căreia Donald Trump a violat-o în cabina de probă a unui mare magazin din New York la jumătatea anilor '90.



Trump (76 de ani) afirmase că nu a întâlnit-o niciodată pe E. Jean Carroll şi că aceasta nu era genul său de femeie.



Plângerea a fost întârziată din cauza bătăliilor procedurale, în special pentru a afla dacă Donald Trump trebuie să fie reprezentat de Guvernul american în acest dosar, ţinând cont de faptul că în iunie 2019 Trump deţinea funcţia de preşedinte al Statelor Unite.

Echipa juridică a lui Trump a încercat diverse tactici juridice pentru a întârzia procesul și pentru a-l împiedica să fie interogat de avocații lui Carroll, dar judecătorul Kaplan a scris că este timpul să mergem mai departe, mai ales având în vedere ”vârsta înaintată” a lui Carroll, 78 de ani, și Trump, 76 de ani, și poate și a altor martori, potrivit The Guardian.

