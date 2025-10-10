€ 5.0953
Data actualizării: 08:34 10 Oct 2025 | Data publicării: 08:21 10 Oct 2025

Pemierul Belgiei, ținta unei tentative de asasinat cu dronă. Trei suspecți arestați
Autor: Andrei Itu

pexels-freestockpro-1093236_02646600 Drona. Foto: pexels.com
 

Autoritățile federale belgiene au arestat trei tineri suspectați că ar fi planificat un atentat terorist contra politicienilor din Belgia, inclusiv a premierului Bart De Wever.

Procurorul federal Ann Fransen a spus că suspecții sunt născuți în 2001, 2002 și 2007. Ei au fost reținuți joi dimineață la Antwerpen, fiind suspectați de tentativă de crimă cu caracter terorist, precum și participare la activitățile unei organizații teroriste.

Doi dintre ei rămân în custodie. Urmează să fie prezentați unui judecător de instrucție, iar al treilea a fost eliberat, scrie Politico.

”Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist inspirat de ideologia jihadistă”


”Există indicii că intenția era de a comite un atac terorist inspirat de ideologia jihadistă, vizând politicieni”, a precizat Fransen într-o conferință de presă. Potrivit ziarului Gazet van Antwerpen și surselor citate de postul de televiziune VRT, printre țintele vizate se afla și De Wever, liderul partidului naționalist flamand Noua Alianță Flamandă (N-VA).

”Șocat” de tentativa de asasinat

Reprezentantul său, Philippe Kerckaert, contactat de sursa citată, a refuzat să ofere o reacție. Yvan Verougstraete, europarlamentar belgian din Renew Europe și președinte al Les Engagés, un membru al coaliției guvernamentale condusă de De Wever, un membru al coaliției guvernamentale condusă de De Wever, a transmis pe rețelele sociale că a fost ”șocat” de tentativa de asasinat. ”Tot sprijinul pentru persoanele vizate, inclusiv, se pare, pentru premierul nostru Bart De Wever”, a mai spus el.

În timpul perchezițiilor din cartierul Deurne din Antwerpen, anchetatorii au găsit un mecanism inactiv similar unui dispozitiv exploziv improvizat, dar și o sacoșă cu bile de oțel, a transmis biroul procurorului.

Ar fi dorit să folosească o dronă

Totodată, o imprimantă 3D a fost confiscată de la al doilea suspect, care ar fi fost folosită pentru producerea componentelor bombelor. Anchetatorii caută dovezi cu privire la posibila utilizare a unei drone pentru a livra dispozitivul, scrie Politico.


Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tentativa asasinat
premier Belgia
