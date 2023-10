Pelerinajul Sfintei Parascheva. Oamenii stau și 10 ore la rând, înainte cu o zi ca acesta să înceapă

Pregătirile pentru Pelerinajul Sfintei Parascheva sunt pe ultima sută de metri, iar cozile s-au format deja, relatează Observator. Chiar dacă abia mâine va fi scoasă racla Sfintei Parascheva, credincioşii au venit de astăzi, în speranţa că nu va fi la fel de aglomerat, dar cozile au fost interminabile.

"Păi mâine când o să o scoată, pe cine o să bage? O să ne bage pe noi! Avem haine, pături!", a spus o femeie.

"Am venit cu busuioc, mi-am adus mâncare de am mâncat, în rest îmbrăcăminte" , a spus o altă femeie.

"Noi suntem bătrâni, nu putem să mai rezistăm să stăm. Am venit şi am stat şi câte 10 ore la rând. Dar acum am venit înainte, ca să fie mai puţini", a spus o pensionară.

"Timp de cel puţin 9 zile, pe aici vor trece zeci sau chiar sute de mii de pelerini, veniţi de peste tot din ţară, şi unii chiar şi din străinătate. Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne însă, afară, lângă Catedrală, până când se va închina şi ultimul pelerin ajuns la Iaşi", a relatat Clara Mihociu, reporter Observator.

O familie din București îmbracă baldachinul Sfintei Parascheva în flori

Familia Buştei, din Bucureşti, îmbracă în flori baldachinul Sfintei Parascheva de 20 de ani. Anul acesta au ales flori alb și albastre. Se pare că nu știau că şi veşmintele Sfintei Parscheva vor fi în aceleași culori

"Fiecare floare semnifică dragostea celor care le aduc, le oferă, le lucrează, pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva şi pentru oamenii care vin să se închine. Avem o combinaţie de flori albe. Avem trei tipuri de crizantemă. Deja ne gândim la următorii 20 de ani. Aşa că ne vedem la 40 de ani, de la primul an pe care l-am făcut", a spus Sandu Buştei.

Şi anul acesta, cum s-a întâmplat şi în anii anteriori, fără ca să ne fi vorbit cumva înainte, au găsit culori care se potrivesc cu ceea ce se pune pe trupul Sfintei", a spus Constantin Sturzu, preot.

Lângă baldachinul Sfintei Parascheva anul acesta, vor fi aduse şi moaştele unui sfânt grec. Peste 300.000 de pelerini sunt aşteptaţi până pe 15 octombrie, la Iaşi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News