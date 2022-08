Patrușev lansează amenințări după moartea Dariei Dughina. "Autodistrugerea Ucrainei. Consecințe ireparabile pentru țările occidentale"

Nikolae Patrușev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a spus că nu crede declarația Kievului potrivit căreia Ucraina nu este implicată în moartea jurnalistei Daria Dughina, scrie Interfax.

"Cuvintele lui Zelenski s-au pierdut de mult", a spus Patrușev reporterilor miercuri, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor.



Mașina în care se afla Daria Dughina, fiica filosofului rus Aleksandr Dughin, a fost aruncată în aer în seara zilei de 20 august, lângă satul Bolshiye Vyazemy, regiunea Moscova. Fata a murit pe loc. FSB susține că această crimă a fost planificată de serviciile speciale ucrainene.

"Reacția publică a unor oficiali ucraineni și a patronilor lor occidentali cu privire la această crimă josnică a confirmat încă o dată adevărata natură a autorităților de la Kiev, care nu își ascund satisfacția față de crima comisă", a spus Patrușev.

Patrușev, acuzații la adresa ministrului Apărării al Republicii Cehe





"În ceea ce privește declarația ministrului Apărării al Republicii Cehe, prin aprobarea publică a tentativei asupra Dariei Dughina, aceasta a încălcat grav legislația Republicii Cehe. În această situație, nu ar fi de prisos ca autoritățile cehe să înțeleagă rapid acțiunile ministrului și să le dea o evaluare juridică", a mai spus secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

"Rusia pornește de la premisa că nicio țară civilizată, indiferent de cursul politic la care aderă, nu are dreptul de a ignora încurajarea publică a terorismului, în special din partea oamenilor de stat de rang înalt", a spus Patrușev.

Patrușev: Poate duce la autodistrugerea Ucrainei și la consecințe ireparabile pentru țările occidentale





"Indiferența suplimentară a politicienilor europeni față de apetitul tot mai mare de la Kiev, care este dusă de activitățile de sabotaj, amenințarea instalațiilor nucleare și încercarea de a folosi arme chimice și bacteriologice, poate duce în cele din urmă la autodistrugerea Ucrainei și la consecințe ireparabile pentru țările occidentale", a mai spus secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Luni, FSB a anunțat că a rezolvat cazul uciderii Dariei Dughina. Rușii susțin că executorul atentatului este un cetățean al Ucrainei, Vovk Natalya Pavlovna, care ar fi sosit în Rusia pe 23 iulie 2022.

Ce se ascunde în spatele morții Dariei Dughina. Cristian Diaconescu: Momentul este unul extrem de tensionat, variantă strategică

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a explicat ce se ascunde, de fapt, în spatele morții Dariei Dughina.

"Contextul în care are loc întreaga desfășurare ține în primul rând de cele două războaie generate de Federația Rusă care în acest moment creează o problemă uriașă. Este vorba despre războiul convențional împotriva Ucrainei și războiul hibrid împotriva Ucrainei și a restului lumii occidentale mai ales. Acest incident practic apare într-un moment extrem de tensionat. Întreaga comunitate internațională este atentă în ceea ce privește dezvoltările de la centrala nucleară Zaporojie, care este ocupată de forțele ruse din luna martie a acestui an și în egală măsură, Ucraina încearcă să își sărbătorească săptămâna aceasta 31 de ani de independență față de Moscova până la urmă.", a declarat Cristian Diaconescu la Realitatea Plus. Vezi mai mult AICI.

