Orban, despre demisie: Am dat o posibilitate colegilor, nu am vrut să am vreo responsabilitate în câștigarea vreunei poziții de PSD

Ludovic Orban a vorbit despre demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților:

„La expirarea termenului de 15 zile, în cazul în care conducerea partidului nu găsește de cuviință să folosească demisia care e pusă la dispoziția partidului, îmi voi da demisia personal. Nu există perioadă de prelungire, pentru că am încercat să am o discuție. Nu mi-am dat demisia direct la Camera Deputaților pentru a lăsa colegilor mei posibilitatea să facă o negociere, care e, evident, legată și de criza politică și de modul în care se rearanjează grupurile parlamentare după moțiunea de cenzură.

Eu am dat posibilitatea menținerii acestui post, de președinte al Camerei Deputaților, pentru că nu am vrut sub nicio formă să am cea mai mică responsabilitate în câștigarea vreunei poziții de un reprezentant al PSD“, a precizat Ludovic Orban.

Ludovic Orban: Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă, sunt gata să creez o construcţie politică

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a afirmat duminică seară că atunci când va fi convins că PNL 'a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric', va fi gata să creeze o nouă construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal.

'Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal, pentru că în momentul de faţă, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal şi n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susţinut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Naţional Liberal şi la care nu avem voie să renunţăm', a declarat Ludovic Orban, la postul de televiziune Realitatea Plus.

El a precizat că este un 'politician atipic' care şi-a construit cariera prin muncă, efort şi devotament faţă de oamenii simpli. 'Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, eu mi-am construit toată cariera numai prin muncă, prin efort, prin devotament faţă de oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor oamenilor simpli, a celor fără putere. Aşa mi-am construit eu cariera, inclusiv în interiorul partidului. Oamenii ţin la mine, oamenii au fost lângă mine şi m-au susţinut pentru că şi eu am fost alături de ei', a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.