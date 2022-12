Omul cu nouă vieţi. Un medaliat olimpic a scăpat dintr-un accident de avion. Acum trei ani, a scăpat cu viaţă şi dintr-un accident auto

David Rudisha, în vârstă de 33 de ani, fost campion olimpic la 800 m, a scăpat cu viaţă dintr-un accident aviatic, la trei ani după ce a supravieţuit şi unui accident auto.

Avionul în care se afla alături de alte cinci persoane a fost nevoit să aterizeze forţat după ce motorul s-a oprit în zbor. La aterizare, avionul s-a şi răsturnat, dar Rudisha a scăpat cu viaţă.

"Totul era bine după aproape şapte sau opt minute de zbor, când motorul avionului s-a oprit brusc. Pilotul a văzut un spaţiu liber în care a încercat să aducă avionul, dar una dintre aripi a lovit un copac, iar avionul a început să se învârtă înainte de a ateriza.

Pilotul a făcut o treabă incredibilă pentru a menţine avionul pe linia de plutire şi stabil pentru mult timp", a declarat Rudisha, citat de Digisport.

800m World Record Holder and Former Olympic champion, David Rudisha, involved in a light-aircraft accident near Amboseli, Kenya. All four occupants received non fatal injuries.



The aircraft, a Cessna U206 Super Skywagon reg 5Y-BGJ received substantial damages in the event. pic.twitter.com/JOuYC4lKTl