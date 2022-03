OFICIAL - Mihai Iosif nu mai este antrenorul Rapidului

"Îi mulțumim pentru toată munca și efortul depuse în toți acești ani, el fiind alături de noi încă de la restartul Rapidului, din 2017, iar în sezonul trecut a reușit promovarea din Liga 2", a transmis clubul giuleştean pe site-ul oficial.

„Vă mulțumesc pentru tot! A fost un an în care am reușit să readucem împreună Rapidul în prima ligă, acesta era visul meu, iar acesta s-a împlinit. De acum, visul meu este să câștig, cândva, un titlu cu Rapid, iar după cum vedeți visurile mi se îndeplinesc. Mulțumesc suporterilor noștri senzaționali, care au fost mereu lângă echipă, și conducerii care a avut încredere în mine. Dacă e să regret ceva, aș spune că regret că nu am prins noul stadion Giulești din funcția de antrenor, însă toate la timpul lor. Aș face, în astfel de momente, cum am făcut mereu, apel la unitate. Unitate între echipă, suporteri, conducere și staff tehnic. Uniți, Rapid poate ajunge chiar și anul acesta într-o cupă europeană! Hai Rapid!”, a spus Mihai Iosif la despărțirea de Rapid.

Noul antrenor va fi Adrian Mutu, anunţă galeria

“Mutu este noul antrenor al Rapidului. O să fie prezentat astăzi, așa au decis jucătorii. Nu se mai iau în calcul variantele Pancu sau Șumudică, pentru că este tardiv. Noi susține Rapidul, nu pe Mutu sau altcineva. El trebuie să fie profesionist.

Dacă ai onoarea să fii ales în detrimentul unor rapidiști iubiți în Giulești, trebuie să te gândești că ai de arătat multe. E o sarcină dificilă pentru Adrian Mutu, sper să reușească. Să-l întrebați pe Daniel Niculae de ce nu a ales un rapidist, nu pot să răspund eu”, a spus Gigi Corsicanu la PRO X.

Mihai Iosif, supărat după înfrângerea cu FC U Craiova 1948

”Vom încerca să resuscităm echipa, să găsim soluții. Să iei 3 goluri în 5 minute e inadmisibil în Liga 1.

Îmi aduc aminte de Liga 2, când au început să apară antrenori, dar mă abțin, încă mă abțin legat de multe subiecte, nu doar de acest subiect. Nu pot să-i spun lui X sau lui Y să nu vină la meci.

Nu am de unde să știu dacă au discutat, dar știam din Liga 2, când se vorbea că tot vin antrenori, se auzea, se făceam, eram făcut în toate felurile.

Eram Klopp, Del Bosque. Acum sunt Miță, Mițanu, Miți, grasu, prostu, idiotu’.

Asta este. Dar și Sfântu Petru s-a lepădat de Iisus. Asta e viața. Când o cânta cocoșul de 3 ori, s-a lepădat. Și a cântat”, a spus Iosif, la finalul meciului pierdut cu FC U Craiova 1948.

