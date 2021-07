Oana Pellea intervine după momentul tensionat dintre Ana Maria Popescu și ministrul Eduard Novak

Ana-Maria Popescu, vicecampioană la proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a ajuns în România, fiind primită la aeroport de Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, și de oficiali ai Federației Române de Scrimă. Aceasta a avut un mesaj tranșant la adresa celor care conduc sportul în România, adresându-se ministrului Eduard Novak: „Domnule Novak, îmi doresc foarte mult ca dumneavoastră sa ajungeți la Tokyo si să luați aurul pe care eu nu am fost în stare sa-l iau! Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp.”

„Felicitări, Ana Maria Popescu! Felicitări pentru minunata performanță sportivă și pentru perfecta replică adresată ministrului vremelnic”, a scris actrița Oana Pellea pe contul de Facebook.

Ana Maria Popescu, deranjată de declarațiile lui Eduard Novak

Ana Maria Popescu s-a arătat deranjată de declarațiile lui Eduard Novak. Acesta a spus că, nici în cazul în care bugetul Federației de Scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana Maria Popescu nu putea câștiga aurul.

Amintim că Ana-Maria Popescu a vorbit și despre condițiile în care s-a pregătit de participarea la Jocurile Olimpice.

„Anul trecut, în luna iulie, mergeam într-o cârjă. Și învățam să merg din nou. Nu am avut de demonstrat nimic. Am vrut să îmi demonstrez doar mie însumi că mai pot. Visați, oameni buni! Am demonstrat că se poate, iar dacă eu am putut, oricine poate. Nu contează culoarea medaliei!”, a declarat Ana Maria Popescu.

Sportiva și-a început discursul exprimându-și satisfacția că presa a tratat în mod pozitiv performanța ei: „Mă bucur, că după 13 ani de zile, am văzut mai puține titluri cu Brânză a pierdut aurul, mă bucur că ați înțeles mesajul, că un loc la Jocurile Olimpice este un loc câștigat. Să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult și, indiferent dacă ne întoarcem de la Jocuri cu medalii sau fără, noi muncim. Țineți-le pumnii! Este greu, e al naibii de greu, să fii acolo și să citești un titlu care poate aduce trei clickuri, dar poate dărâma ca pe un castel de cărți moralul unui sportiv. Și nu este corect.”