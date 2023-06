O tânără a dispărut fără urmă pe insula grecească Kos. Ce mesaj a primit iubitul ei înainte - Foto în articol

O tânără în vârstă de 27 de ani a dispărut fără urmă pe insula grecească Kos. Femeia muncea la un hotel și locuia împreună cu prietenul ei. Autoritățile din Grecia au reținut deja un bărbat de 32 de ani, considerat suspect.

Arestarea individului a fost făcută pe baza mărturiilor mai multor persoane și a înregistrărilor de pe camerele de securitate din zonă. Se pare că principalul suspect este un rezident al insulei Kos, identificat ca fiind un bărbat originar din Bangladesh, scrie Realitatea.net.

Tânăra a fost dată dispărută de către partenerul ei. Atunci când a anunțat poliția acesta a spus că a primit înainte de dispariția fetei un apel telefonic de la ea în care îi spunea că cineva o va aduce la hotel pe o motocicletă. Tânăra i-a trimis prietenului său locația, dar când acesta a ajuns acolo nu a găsit-o nicăieri. Forțele de ordine, dar și apropiații o caută în continuare pe tânără, inclusiv cu ajutorul unei drone, în speranța că aceasta va fi găsită teafără și nevătămată. Anastasia Rubinska, tânăra dispărută, este de origine poloneză. Visegrád 24 scrie că polițiștii au arestat în total 5 imigranți din Bangladesh în legătură cu dispariția ei.

Outrage in Poland after the news that the 27-year-old Polish hotel worker Anastasia Rubinska has gone missing on the Greek island of Kos.



Greek police have arrested 5 Bangladeshi immigrants in connection with her disappearance. pic.twitter.com/7bZzcS7MZC