O pensionară din București i-a dat 35.000 de euro unei străine care i-a promis că o face fotomodel la Paris

O pensionară din București, care visa să ajungă pe podiumurile de la Paris, ca fotomodel, i-a dat 35.000 de euro unei femei. Aceasta din urmă a pretins că este agentă de casting. La mijloc a fost, de fapt, o înșelătorie, iar pensionara nu a ajuns pe podium, ci la poliție, în calitate de victimă.

„Eu eram pe stradă, într-o pereche de pantaloni scurţi cu o cămaşă albastră în carouri, cu o pălărie pe cap, am pălăria acolo şi ... vară, frumos, am fost acostată: Doamnă! sunteţi fotogenică, sunteţi grozavă, mai aveam puţin şi făceam diabet de la atâtea dulcegării. Vrem să vă facem nişte poze pentru reclamă la cremurile de mâni, de faţă, de tot. Şi am zis: Bine!”, a povestit pensionara, potrivit ȘtirileProTV.

De atunci, pensionara de 80 de ani, fostă magazioneră, și-a dorit să devină fotomodel. Femeia care a acostat-o pe stradă i-a spus că lucrează pentru o agenție de casting și i-a promis că o va trimite la Paris. Acolo, pensionara ar fi urmat să participe la un schimb de experiență între modelele de vârsta a treia. Pentru asta însă, i-a cerut bani, de mai multe ori: în total, 170.000 de lei pentru ședințele foto, dar și pentru cheltuieli de deplasare.

„Mi-am dorit să merg la Paris să prezint lucrurile din România. Care era problema? Eu eram încântată că am să văd Turnul Eiffel.”, a mai spus femeia.

Pensionara a precizat că „au făcut nişte fotografii, că sunt albumele.” „Dar ceea ce a promis că va face pentru reclamă nu au fost făcute. Cine şi-a închipuit că în plin centrul Bucureştiului există un studio plin de escroci?”

Într-un final, octogenara a decis să anunțe Poliția. Așa a fost organizat, în curtea imobilului în care locuiește victima, un flagrant delict. Polițiștii au găsit asupra suspectei ultima tranşă de bani pretinsă, 14.900 de lei. Femeia a petrecut o noapte în spatele gratiilor și, în continuare, va fi cercetată în libertate.

Apartamentul suspectei a fost pus sub sechestru. Paguba va putea fi recuperată însă abia la finalul procesului.

Întrebată dacă și-ar mai dori să fie „fotomodel pentru creme, la Paris”, pensionara a răspuns: „De ce să nu îmi doresc. Orice femeie îşi doreşte o chestie din asta.”

