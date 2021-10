O parcare din Germania introduce spații de diversitate pentru șoferii LGBT și migranți / FOTO

Așa-numitele locuri de parcare de „diversitate” pentru șoferii homosexuali, lesbiene, transgender și migranți au fost inaugurate recent într-o parcare subterană din orașul german Hanau, provocând critici din partea multor utilizatori de pe Internet.

În timpul inaugurării spațiilor de „diversitate”, situate cel mai aproape de ieșirea structurii care se află pe mai multe niveluri și alături de un perete pictat cu culorile curcubeului la fel ca steagul „Pride”, Thomas Morlock, consilier al orașului și președinte al consiliului de supraveghere din Hanauer Parkhaus GmbH (HPG), a spus că vor servi drept „simbol vizibil colorat” pentru „diversitate și toleranță”, relatează FOCUS Online.

Spațiile, care vor fi monitorizate de camerele CCTV, au fost introduse pentru a ajuta persoanele care simt „o nevoie specială de securitate în spațiile publice”, a spus Morlock, adăugând că au fost create pentru „a trimite un semnal clar de toleranță și cosmopolitism”.

Ca urmare a inaugurării noilor spații și în urma scandalului aapărut în rândul utilizatorilor de Internet, care au crezut că locurile de parcare sunt doar pentru șoferii LGBT și migranți, Morlock a părut să dea înapoi și a spus că oricine are voie să își parcheze mașinile în spații. Acesta a spus că „nu au fost create pentru un grup separat de oameni” și că oricine, LGBTQ, german sau străin, ar putea folosi spațiile „pentru a lua atitudine împotriva urii și excluderii”.

Totuși, într-un interviu separat cu Agenția de Presă Germană (DPA), Morlock i-a condamnat pe utilizatorii de pe Internet revoltați care credeau că spațiile erau rezervate doar pentru șoferii LGBTQ și migranți, numind reacțiile lor „homofobe” și „xenofobe”. Cu toate acestea, a fost clarificat doar faptul că spațiile erau deschise tuturor.

La scurt timp după clarificarea lui Morlock, grupul de advocacy pro-LGBTQ CSD Hanau a venit rapid în apărarea sa într-o postare pe Facebook, scriind: „Contrar presupunerii multor comentatori din social media, NU este vorba despre anumite criterii care trebuie îndeplinite pentru a fi capabil să folosești aceste locuri de parcare.”

Inaugurarea noilor locuri de parcare „diversitate” vine după ce trecerile și intersecțiile cu tematică LGBTQ au fost pictate în multe orașe din Occident. În timp ce unii consideră aceste trotuare pictate în curcubeu ca pe niște exemple flagrante de măreție morală de către oficialii publici, alții le văd ca parte a unui plan mai amplu de a împinge propaganda LGBTQ și de a purta un război cultural împotriva conservatorilor.

Cu câteva luni în urmă, procurorii din Delray Beach, Florida, l-au incriminat pe Alexander Jerich, în vârstă de 20 de ani, cu acuzații de crimă, după ce și-a folosit camioneta pentru a lăsa dungi negre de anvelope peste o intersecție vopsită în curcubeu în zona centrală a orașului.

WATCH: A man was arrested after he was caught on camera doing what appeared to be an intentional “burnout” with his vehicle over the LGBTQ pride crosswalk in Delray Beach, causing significant damage to the streetscape painting. Read more: https://t.co/yuBY86LOXR pic.twitter.com/PrmKmOJjKS