O influenceriță de pe TikTok-ul de la noi, mesaj în lacrimi: Nimeni nu vorbește despre românii din Palestina. Eu am trăit acolo 10 ani și creierul meu refuză să-și amintească - Video

O influenceriță de pe TikTok-ul de la noi, mesaj în lacrimi: Nimeni nu vorbește despre românii din Palestina. Eu am trăit acolo 10 ani și creierul meu refuză să-și amintească / Foto: Captură video TikTok

Maria Bader este o tânără româncă născută în Palestina, populară pe TikTok-ul de la noi, cu peste 100 de mii de urmăritori. Aceasta trăiește acum în România deoarece părinții ei au fugit din Plestina cu mulți ani în urmă. Tatăl ei este palestinian, mama româncă. Tânăra a vorbit în lacrimi într-un videoclip postat pe contul său de TikTok despre conflictul palestiniano-israelian, agravat după atacul teroriștilor Hamas, afirmând că în aceste momente nimeni se gândește și la sorta palestinienilor.

"Ceea ce a declanșat plânsul acesta pe care nu mai pot să-l controlez este că nimeni nu vorbește despre românii din Palestina și nimeni nu îi poate ajuta, efectiv nu pot scăpa, pur și simplu. Nu e vorba doar de românii din Palestina, e vorba despre tot poporul în sine, dar efectiv... cum au pus ăștia știrile, că săracii români au fost ascunși în buncăre în Israel, că săracii români nu știu cum în Israel și că au scăpat, mulțumesc lui Dumnezeu că au scăpat, dar nimeni nu vorbește despre faptul că cei din Palestina sunt efectiv blocați acolo. Să nu mai spun cu ce traume rămân după ce pleacă de acolo, după tot ce au văzut, după tot ce au simțit acolo.

Vorbesc de mama mea care a stat 12 ani blocată acolo cu noi, care a fost mai mult decât puternică pentru noi acolo, care nu avea timp să o facă pe mămica super fericită și bucuroasă pentru că trebuia să aibă grijă de noi acolo, iar în momentul în care a reușit să vină în România, chiar dacă trăiește în pace aici, ea nu mai este același om", a spus tânăra.

"Eu am trăit acolo 10 ani și creierul meu refuză să-și amintească ce s-a întâmplat"

Maria Bader spune că trăit în Palestina timp de 10 ani de zile, dar creierul ei refuză să-și amintească ce s-a întâmplat acolo, având doar trei amintiri vagi din acea perioadă.

"Eu am trăit acolo 10 ani și creierul meu refuză să-și amintească ce s-a întâmplat acolo. Am trei amintiri foarte vagi. Una dintre ele era fericită. Tot ce îmi amintesc era că stăteam undeva la mare, mi-a zis ulterior mama că eram fugiți de fapt. Stăteam undeva la malul mării și mâncam înghețată. Când i-am spus mamei de amintirea asta a zis că eram fugiți. Apoi, o altă amintire e cum stăteam noi patru, adică eu, mama, tata și frate-miu, în bucătărie pe jos, pe pături, fără curent, și auzeam împușcături, doar că eram atât de mică încât nu conștientizam ce se întâmplă și pentru noi era așa de normal să auzi sunetele alea încât deja nu te mai speriau. Era o stare normală să auzi chestiile alea. Astea sunt toate amintirile pe care le am eu din Palestina.

Mama a făcut ca totul să fie așa de frumos pentru noi și acum, când a reînceput toată treaba asta, îl văd pe taică-miu așa de stresat, cu telefonul în mână toată ziua, că se întreabă de frații lui. Un frate de-al lui muncea în Israel și îi era frică pentru viața lui, să nu-l omoare, și aparent a reușit să fugă. Toți verișorii mei și toate rudele mele de acolo nu știu unde să mai plece, nu știu unde să mai fugă, nu știu ce să mai facă", a mai spus Maria Bader în videoclipul postat pe contul său de TikTok.

♬ original sound - Bader Maria @baderm.j Nici măcar nu am o încheiere pentru acest video… Mi-ați scris cațiva dintre voi să vorbesc despre asta și efectiv nu m-a lăsat creierul să o fac. Asta până mi-au apărut știrile fabricate doar de dragul audienței… Rușine! #freepalestine

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News