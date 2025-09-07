O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară

Problema este că fondul de investiții era, de fapt, o țeapă. A încercat să recupereze banii, fără succes. Poliția a deschis o anchetă. Femeia, din Suceava, a fost sunat, în noiembrie 2024, de către o persoană care s-a recomandat a fi un expert financiar al unei firme care se ocupă cu fondurile de investiţii.

”Prin intermediul discuţiei purtate, acesta a căpătat încrederea persoanei vătămate, motiv pentru care aceasta a urmat paşii propuşi de presupusul expert financiar, respectiv să îşi creeze un cont online pe un site indicat, pentru a putea urmării investiţiile şi profiturile. În perioada 11.08.2025 – 27.08.2025 persoana vătămată a efectuat mai mute transferuri în valoare totală de 66.733 lei, iar în momentul efectuării ultimului transfer, aceasta a fost avertizată de către aplicaţia financiară despre faptul că există posibilitatea să fie victima infracţiunii de fraudă. Abia în acel moment femeia a verificat site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, site pe care a observat faptul că societatea care s-ar fi ocupat cu fondurile de investiţii nu este autorizată să presteze servicii şi activităţi de investiţii”, informează Poliţia judeţeană Suceava.

Femeia a încercat să-și retragă banii investiți, fără succes. De asemenea, a încercat să-l sune pe presupusul consultant financiar, însă nu a reușit, așa că vineri a depus plângere la Poliție.

