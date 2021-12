O alternativă SĂNĂTOASĂ la tradiționala MAIONEZĂ. Are efecte anti-îmbătrânire și te ajută să slăbești

De sărbători vom avea mâncare multă, gustoasă, dar și plină de calorii. Pentru a evita, însă, ca după Crăciun și Revelion să ne trezim cum kilograme în plus, am putea să încercăm să adaptăm unele produse neprietenoase cu silueta, așa cum este și maioneza. În locul maionezei din comerț sau a celei făcute acasă după rețeta tradițională, puteți încerca în acest an o maioneză de avocado. Este delicioasă și mult mai sănătoasă pentru că are o mulțime de nutrienți.

Rețetă maioneză de avocado

Pentru maioneza de avocado veți avea nevoie de: 1 avocado copt, zeama de la 1 lămâie, 3-4 lingură ulei de măsline, 1 linguriță muștar și sare după gust

Curățăm fructul de avocado, îl tăiem cubulețe și îl introducem în robotul de bucătărie. Punem repede zeama de la jumătate de lămâie peste el, să nu se oxideze, scrie Realitatea.net. Apoi, adăugăm uleiul de măsline, muștarul și sare după gust. Mixăm bine până obținem o cremă fină. Gustăm și dacă vrem să fie mai acrișoară, adăugăm și zeama de la cealaltă jumătate de lămâie.

Beneficiile consumului de avocado

Foarte multe diete includ avocado deoarece ajută atât cu digestia, menținerea în greutate, cât și cu sănătatea părului și a pielii. Avocado face parte din categoria grăsimilor sănătoase de care organismul nostru are nevoie. Acesta are în compoziție 18 aminoacizi, conține acid folic, vitamina B9, vitamina E și B6.

Iată care sunt beneficiile pe care avocado le are asupra organismului tău:

1. Are efecte anti-îmbătrânire

2. Combate stresul și depresia

3. Poți slăbi

4. Te ajută să scapi de febra musculară

5. Ajută la întărirea unghiilor

6. Stimulează fertilitatea

7. Ajută ca părul să fie unul mult mai sănătos și mai strălucitor

8. Reduce șansele de cancer

9. Îmbunătățește digestia

10. Are proprietăți antioxidante

11. Poate detoxifia organismul

