O actriță din celebrul film Baywatch a pălmuit un pasager la bordul unui avion - Video

Pe data de 23 decembrie, femia a atacat un bărbat pentru că nu purta mască în timp ce mânca. Potrivit videoclipului postat pe rețele de socializare, femeia stătea pe culoarul avionului cu masca lăsată cu scopul de a-l mustra pe bărbatul așezat pe scaun. În scurt timp s-a ajuns la violență, iar însoțitorii de zbor au încercat să intervină.

Femeia l-ar fi zgâriat și scuipat pe bărbat, deși acesta a încercat să îi explice că doar mănca și bea, ridicând, la un moment dat, o sticlă cu apă fără capac. Aceasta ar fi spus bărbatului, în timp ce au intervenit stewarzii: Nu-mi voi pune masca până nu-ți pui masca.

VIDEO

Delta flight from Tampa to Atlanta got crazy‼️ pic.twitter.com/I9BZUKv3LB