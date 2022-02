"Nu joc un rol". Iulia Albu, despre profesia ei: Este fascinant cât de mult se pot ataca unii

"Eu separ foarte clar lucrurile: partea profesională de ceea ce sunt eu în particular. Atunci când comentez cum se îmbracă anumite persoane care au toate premisele să aibă apariţii de neuitat, dar nu o fac, voi fi acidă – pentru că eu consider că cei care lucrează în televiziune sunt datori publicului să fie un exemplu măcar din punct de vedere al imaginii, dacă nu şi moral. Dar asta nu are nicio legătură cu cine sunt eu ca persoană. În acelaşi timp, este de subliniat că nu joc un rol. Eu fiind prin pregătirea iniţială avocat definitiv - ulterior am făcut şi Facultatea de Arte şi am devenit critic de modă şi designer, este acelaşi lucru pentru mine ca un exerciţiu în faţa instanţei", a spus Iulia Albu,într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Este fascinant cât de mult se pot ataca unii pentru faptul că cineva îndrăzneşte să comenteze într-un fel negativ despre cârpele pe care le poartă. Este încă o dovadă a faptului că există o lume mică pe aceste scene mari ale showbiz-ului românesc. Însă nu am căutat niciodată să am prietenii în showbiz. Consider că este total contraproductiv. Nu văd cum ar putea lucrul acesta să fie pozitiv în viaţa mea. Prieteniile se consolidează între oameni cu interese comune, nu neapărat între oameni care apar pe aceleaşi scene", a mai spus criticul de modă.

Cât despre posibilitatea de a pleca din România, aceasta a mai spus "A existat această tentaţie de mai multe ori în decursul ultimilor zece ani. Doar că eu cred că România este un loc, cu toate problemele care sunt aici, în care trebuie măcar noi să credem. Şi eu cred în România. Eu am făcut lucruri frumoase aici. Am putut să le fac fără să am oprelişti. Deşi am pornit de la zero. Pentru că asta e realitatea".

"Lista de foste soţii care au făcut ceva pe propria putere, tristă şi scurtă"

Iulia Albu a vorbit și despre faptul că mulți oameni poate ar crede că nu a plecat de la zero, ci de la numele Albu.

"Aş fi putut să plec de la numele Sacerdoţeanu, care a fost cel mai mare istoric arhivist al acestei ţări. Sau aş fi putut să plec de la numele Vochiţa, numele meu de fată, pentru că părinţii mei au avut întotdeauna o situaţie financiară foarte bună. Eu cred că, într-o oarecare măsură, toate lucrurile m-au ajutat să ajung unde sunt. Dar dacă stăm să facem o listă de foste soţii care au făcut ceva pe propria valoare şi putere, va fi o listă foarte tristă şi scurtă. Şi mai cred, de asemenea, că sunt foarte puţine care au reuşit să-şi contureze o carieră. Nu vorbim de bani, pentru că bani pot să facă mulţi oameni", a mai spus vedeta.

