Data publicării: 18:21 01 Oct 2025

Nouă morți, inclusiv o familie întreagă, în urma inundațiilor din Odesa
Autor: Iulia Horovei

inundatii odesa ucraina ploi torentiale Captură video, Sursa foto: Kirill Bakanov, X
 

Inundațiile provocate de ploile torențiale au dus la moartea a cel puțin nouă oameni în Odesa, Ucraina.

Nouă persoane, printre care un copil, au murit în Odesa, în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale, scrie presa din Ucraina, citând Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS). Printre cele nouă victime ale inundațiilor se află o familie întreagă. Salvatorii i-au găsit în subsol în timp ce pompau apa. Potrivit localnicilor, apa a ajuns până la nivelul etajului doi.

Noapte albă pentru pompieri

Salvatorii au muncit toată noaptea pentru a înlătura efectele furtunii în orașul și raionul Odesa: au evacuat persoane, au eliberat vehiculele blocate, au pompat apa din clădiri și au căutat o fată dispărută, pe care au găsit-o în dimineața de miercuri, transmite suspilne.media.

Echipajele au evacuat pasagerii din șapte autobuze, printre care și unul internațional. Oamenii au fost duși în siguranță fie în interiorul, fie pe acoperișurile autospecialelor de pompieri, potrivit purtătoarei de cuvânt a DSNS.

Sute de persoane evacuate din zonele inundate

În total, 362 de persoane au fost salvate și 227 de vehicule au fost evacuate. DSNS a mobilizat 255 de salvatori și 68 de unități de tehnică.

Inițial, au fost descoperite cinci cadavre, printre care și o fetiță de aproximativ 8 ani. Ulterior, au fost găsite și alte trupuri neînsuflețite, aparținând unor persoane cu vârste cuprinse între 23 și 65 de ani. Au fost, de asemenea, înregistrate cazuri de hipotermie din cauza expunerii îndelungate la apă.

La Odesa, pe 30 septembrie, în doar șapte ore a căzut aproape dublul cantității medii lunare de precipitații. În urma ploii torențiale, mai multe străzi și două stații de pompare a canalizării au fost inundate. 

