NOU război în TVR. Marina Almășan spune că a fost amenințată de Doina Gradea că va rămâne fără emisiune

Marina Almășan a stârnit disputa după ce a zis că ”a fost cea mai cruntă și nedreaptă perioadă, din cei 30 de ani pe care i-am dăruit Televiziunii Române. Ani în care am fost blocată în tot ceea ce am dorit să fac, când am fost cărată pe la Comisii de etică să răspund pentru opiniile mele, când….dar nu, am spus că astăzi mă voi abține. Nu voi mai spune decât că a fost singura perioadă din cele trei decenii de televiziune, când eu – cel mai optimist și constructiv om de pe planetă – mi-am dorit cu ardoare să scap de glodul în care mi se afundase instituția. Nu mai zăream nicio luminiță la capatul de tunel, ci doar cateva , pe marginea lui întunecată : privirile încrezătoare ale unor neobosiți “luptători interni sau externi” : Cristi Godinac, Sorin, Monica și alți câțiva, care încap pe degetele de la cele două mâini ale mele…”.

Ulterior, ar fi fost amenințată de Doina Gradea

”Este vorba despre regimul de teroare, dictatură și de umilire a angajaților TVR, practicat de administrația Gradea. În urma unui editorial publicat de mine zilele trecute, pe site-ul Femeide10.ro pe care-l conduc (https://femeide10.ro/vantul-schimbarii-la-tvr/), Doina Gradea mi-a trimis, prin Oficiul Juridic, o notificare, prin care mi se aduce la cunoștința că, dacă nu retractez și nu dezmint cele apărute in editorialul meu, voi rămâne fără emisiune in acest sezon.

Este, în opinia Sindicatului jurnaliștilor și a altor colegi din presă, o nouă încercare ordinară de șantaj si de punere a pumnului în gură, acțiuni în care doamna Grdea este maestră. Ca urmare.... astăzi mi-am pus cenușă în cap, însă într-un mod în care... probabil că mi-am mai bătut un cui în coșciug! ( https://femeide10.ro/imi-fac-mea-culpa-sub-doina-gradea-tvr-a-avut-de-fapt-cea-mai-glorioasa-perioada-din-ultimii-30-de-ani/), ne-a spus Marina Almășan, producător TV la Televiziunea Română.