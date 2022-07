Nou atac al rechinilor. Un salvamar a fost doborât de pe placa de paddleboard. Unde s-a întâmplat

Încă un om a fost atacat de rechini. De data aceasta este vorba despre salvamar care a fost mușcat, miercuri dimineață, în timp ce făcea paddleboarding în Long Beach, New York, scrie CBS. După atacul rechinului plaja respectivă a fost închisă de către autorități.

Zachari Gallo spune că în jurul orei 10:15 a participat la un exercițiu de antrenament cu colegii săi salvamari și a fost atacat de un rechin.



"Am simțit o durere ascuțită și am știut că era un fel de... odată ce am simțit textura cauciucoasă, am știut că este un fel de rechin.", a spus Gallo.

Bărbatul a fost mușcat de mână și de piept. Chiar și cu acele răni, el s-a luptat cu rechinul.



"Am lovit rechinul de trei ori. Am mers bum, bum, bum. Presupun că la a treia s-a întors înapoi și coada m-a lovit în piept", a spus Gallo.



Gallo a spus că a fost tratat și externat de la Southside Hospital, după ce i-au fost făcute cusături la piept. Imediat după atac, plaja a fost închisă pentru înotători, dar, în ciuda avertismentelor, unii încă au înotat, pe propriul risc.

"Cel mai important este să respecți oceanul, să respecți că există creaturi acolo și să înoți întotdeauna lângă un salvamar, pentru că știi că vor fi acolo pentru a te ajuta dacă există o situație.", este sfatul bărbatului atacat de rechin.

Motivul pentru care Roxana a fost ucisă de rechin. Autoritățile din Egipt au publicat un raport oficial în care dezvăluie ce s-a întâmplat

Românca ucisă de rechin într-o stațiune din Egipt era suceveancă. Este vorba despre Roxana Donisan, în vârstă de 40 de ani, funcționară la Direcția de Finanțe. Femeia își cumpărase două sejururi în Egipt, pentru o vacanță mai lungă.

Reamintim că două turiste au fost ucise de rechin în stațiunea Sahl Hasheesh din Egipt. Una dintre victime este româncă, cealaltă austriacă. Cele două atacuri s-au produs la 600 de metri distanță unul de celălalt. Femeia din Austria a fost sfâșiată sub privirile îngrozite a sute de oameni, iar unii turiști aflați în aceeași stațiune au povestit cum s-a întâmplat totul. Românca a fost dată dispărută de la hotel cu două zile înainte. Trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit în larg și a fost adus în România acum câteva zile, românca fiind înmormântată.

Acum, la mai bine de o săptămână de la tragedie, autoritățile din Egipt au publicat un raport în care explică motivele care ar fi stat la baza acestui atac din staţiunea Sahl Hashish. Sezonul de reproducere stă la baza recentelor atacuri ale rechinilor în Marea Roşie, în condiţiile în care rechinii se aflau în căutare de hrană şi înotau în ape puţin adânci, a concluzionat o comisie de anchetă egipteană, informează Agerpres, citând EFE.



Potrivit unui raport de opt pagini difuzat de comisia de specialişti de la protectoratul Mării Roşii şi de la Asociaţia de Conservare şi Protecţie a Mediului din Hurghada, un singur exemplar de rechin tigru s-a aflat în spatele celor două atacuri fatale din 1 iulie, date fiind urmele de muşcătură de pe corpurile victimelor, care făceau snorkeling, a informat cotidianul oficial egiptean Al Ahram.



Comisia a atribuit atacurile prezenţei rechinului în ape puţin adânci, dat fiind că este sezonul de reproducere şi de depunere a ouălor, care începe de la jumătatea lunii aprilie şi se încheie la sfârşitul lunii iulie şi a adăugat că motivul din spatele atacului a fost cel mai probabil hrana.

Potrivit textului redactat de experţi egipteni, turista din România a fost atacată prima, în staţiunea Sahl Hashish, din Hurghada, cu toate că întâia victimă descoperită a fost turista austriacă. Ulterior, guvernatorul Mării Roşii, Amr Hanafy, a interzis toate activităţile nautice în perimetrul atacurilor, fără a preciza când anume vor putea fi reluate acestea. Vezi mai mult AICI.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News