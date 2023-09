Noi nereguli în spitalele din România. Angajații de la Neonatologie și Pediatrie, găsiți la... fumat

Potrivit prefectului, verificările au fost efectuate la spitalele din municipiul Câmpulung şi oraşul Costeşti, dar au continuat şi la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piteşti.



"La Câmpulung, când au ajuns membrii echipei de control, au găsit mai multe persoane, angajaţi ai unităţii spitaliceşti, fumând, la etajul 5, deasupra Secţiei Pediatrie şi la etajul 4, pe terasă la Secţia Neonatologie. A fost aplicată o amendă contravenţională în valoare de 5.000 de lei managerului interimar al spitalului. Tot aici, în curtea spitalului mai exact, erau parcate maşini care, în caz de incendiu, ar fi făcut imposibil accesul maşinilor de intervenţie", se arată într-un comunicat transmis de Instituţia Prefectului Argeş.



Conform aceleiaşi surse, inspectorii ISU au cerut să fie mutate obiectele care blocau căile de acces şi ar fi îngreunat evacuarea în caz de urgenţă. Pe de altă parte, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Argeş au concluzionat că nu există dotare minimă la grupurile sanitare, nici sonerii la pat, iar uşile blocului alimentar au un grad avansat de uzură.



La Spitalul Orăşenesc "Regele Carol I" Costeşti, reprezentanţii DSP au constatat că în multe saloane mobilierul este uzat şi nu se respectă periodicitatea efectuării analizelor apei, unitatea medicală având două surse de apă, cea de la reţeaua oraşului şi un puţ forat. Unitatea medicală a fost sancţionată cu avertisment şi s-a dat un termen de şapte zile pentru analiza apei.



Controale sunt în desfăşurare şi la Spitalul de Urgenţă Piteşti, inspectorii DSP transmiţând că în două saloane ale Secţiei Oncologie se depăşeşte capacitatea maximă admisă de şase paturi, iar la Secţia Cardiologie o parte a mobilierului are un grad avansat de uzură.



"A fost făcut un control şi la Prosectura spitalului, dar şi la farmacie. Inspectorii DSP au găsit soluţii perfuzabile ce erau păstrate la o temperatură aproape de limita maximă impusă de producător. Din lipsă de spaţiu, erau păstrate pe un hol. DSP a impus aici două măsuri, ambele cu caracter permanent: să se respecte condiţiile de păstrare şi aprovizionarea să fie făcută ritmic, în cantităţi care permit depozitarea corespunzătoare", se mai menţionează în comunicat.



Tot la SJU Piteşti s-a dat un termen de remediere de şapte zile după ce s-a constatat că spaţiul de stocare a deşeurilor periculoase are o porţiune cu pereţii şi pavimentul nefinisate, iar spaţiul de depozitare a deşeurilor nepericuloase a fost desfiinţat şi deşeurile erau depozitate în curtea spitalului.



Prefectul Radu Perianu a anunţat, pe 10 august, demararea unor controale în spitalele din Argeş, în urma sesizărilor venite de la cetăţeni.



"Am dispus, în această dimineaţă, înfiinţarea unei comisii mixte de control care va desfăşura acţiuni de verificare în spitalele din Argeş! Decizia a fost luată în urma multelor sesizări pe care le-am primit de la argeşeni nemulţumiţi de serviciile oferite de unităţile medicale publice", a transmis atunci prefectul.



Din comisie fac parte reprezentanţi a şase instituţii cu atribuţii de control.



Primele verificări au fost demarate la SJU Piteşti, iar primele sancţiuni au fost aplicate în ziua următoare. Pe 23 august, Radu Perianu a anunţat că a trimis către Ministerul Sănătăţii concluziile preliminare ale controlului, arată Agerpres.

