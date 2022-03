Nicolae Ivan, soluție inteligentă pentru reducerea accidentelor rutiere în România / video

Nicolae Ivan, director dezvoltare afaceri, UTI Construction and Facility Management, a venit la DC News cu o soluție pentru reducerea numărului de accidente.

Sunt multe accidente rutiere, noaptea, mai ales în zonele rurale, unde nu există iluminat. Autoritățile locale spun că nu au ce să facă pentru că nu pot ține iluminatul public non-stop în funcțiune.

„Multe autorități locale spun că nu pot menține iluminatul tot timpul aprins pentru că sunt foarte multe costuri care vin odată cu facturile de la energia electrică. În acest caz, există soluții inteligente de administrare a iluminatului public, pe sectoarele respective, și doar atunci când ai circulație de mașini sau pietonală”, a spus Nicolae Ivan, director dezvoltare afaceri, UTI Construction and Facility Management, la DC News.

Practic, să fie un fel de senzor ca la hotel. Aceasta ar putea fi o soluție pentru reducerea numărului de accidente.

De asemenea, în funcție de mărimea localității, poți ține iluminatul aprins într-un anumit interval orar.

„Dacă înregistrezi un trafic de o mașină în intervalul 02.00 - 05.00, nu are sens să ții iluminatul aprins”, a mai spus us Nicolae Ivan, director dezvoltare afaceri, UTI Construction and Facility Management.

Costurile rezultate în urma accidentelor rutiere din România sunt enorme.

Apropo de războiul de pe șosele, cheltuim 2% din PIB pentru Apărare, dar se pierd 2,5% din PIB în urma accidentelor rutiere. Impactul economic este foarte grav

Costurile în urma accidentelor rutiere sunt evaluare la 2,5% din PIB, adică mai mult decât bugetul Apărării. Această cifră este șocantă. Ne străduim să investim în Apărare 2% din PIB, dar pierdem în acest război intern, de pe șosele, 2,5% din PIB. Informația a fost dată de jurnalistul Val Vâlcu în cadrul dezbaterii „Haos în trafic, mii de morți pe șosele! Siguranța rutieră, problemă majoră în România”.

Apoi, Cătălin Radu Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, a comentat acest subiect.

„De la investiții ar trebui plecat. Dumneavoastră ați punctat foarte bine când ați început discuția: 2,5% din PIB sunt costurile societății românești pentru accidentele de circulație. Este o sumă enormă. Și nu am văzut să se facă investiții în România în zona de siguranță rutieră - fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de educația rutieră unde realmente suntem deficitari. Plecăm de la procentul de 2,5% din PIB, nu am văzut să se abordeze astfel problema. Sunt carențe mari legate de educație și de responsabilitate, pentru că responsabilitatea pleacă tot de la educație”, a spus Cătălin Radu Codescu, președintele Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, în dezbaterea DC News.

