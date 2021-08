Nicolae Guță, manea despre măști și Covid-19: FIȚI ATENȚI LA PANDEMIE! N-o mai dați în șmecherie / VIDEO

A apărut pe YouTube o manea a lui Nicolae Guţă despre pandemia Covid-19. Iar versurile spun totul. Iată doar câteva dintre ele:

- "Fiţi atenţi la pandemie, / N-o mai daţi în şmecherie!"

- "Of of na na na / Care mori de grija mea / Of of na na na / Vine gripa şi te ia."

- "Ce noroc cu măştile / Cu Covidul-19 / Nu vă mai văd feţele / Feţele alea duşmănoasele."



- "Şi-nainte le aveaţi / Dar nu le arătaţi / Îmi spuneaţi că suntem fraţi / Şi pe la spate numai mă muşcaţi."

VIDEO:

GCS. Bilanț coronavirus 25 august 2021. O NOUĂ CREȘTERE a infectărilor în România

Până astăzi, 25 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați. Precizăm că numărul persoanelor vindecate este cel valabil pentru data de 24 august a.c. și nu a putut fi actualizat din cauza unei situații de natură tehnică.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 849 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.453 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat

În intervalul 24.08.2021 (10:00) – 25.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese (7 bărbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Neamț, Prahova, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 2 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 la categoria de vârstă 50-59, 5 la categoria de vârstă 60-69 ani, 2 la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 la categoria peste 80 de ani.

11 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 2 nu au fost raportate până în prezent comorbidități.

Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1.564. Dintre acestea, 212 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.011.886 de teste RT-PCR și 2.270.817 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.547 de teste RT-PCR (6.289 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.258 la cerere) și 21.451 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 4.619 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 1.581 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 60.001 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 67 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 924 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 570 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 24 august, 388 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 105.250 de lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 3 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 04.07.2020, o linie TELVERDE (0800800165) la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară.

Apelurile sunt preluate de un dispecerat, în sistem integrat, și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.573 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.543 în Italia, 16.778 în Spania, 198 în Marea Britanie, 129 în Franța, 3.124 în Germania, 95 în Grecia, 49 în Danemarca, 37 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 5 în SUA, 8 în Suedia, 143 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 75 în Elveția, 4 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 7 în Bulgaria, 21 în Cipru, 4 în India, 5 în Ucraina, 8 în Emiratele Arabe Unite, 14 în Republica Moldova, 3 în Muntenegru, 218 în Irlanda, 5 în Singapore, 5 în Tunisia, 9 în Republica Coreea, 2 în Bosnia și Herțegovina, 2 în Serbia, 2 în Croația și câte unul în Argentina, Luxemburg, Malta, Brazilia, Kazakhstan, Republica Congo, Qatar, Vatican, Portugalia, Egipt, Pakistan, Iran, Slovenia, Federația Rusă, Finlanda și Polonia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 193 de cetățeni români aflați în străinătate, 37 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 60 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 3 în Suedia, 5 în Irlanda, 2 în Elveția, 2 în Austria, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo, unul în Grecia, unul în Iran și unul în Polonia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg, unul în Tunisia și unul în Argentina.

Notă: aceste date sunt obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, fie de la autoritățile competente din statele de reședință, în măsura în care aceste date fac obiectul comunicării publice, fie în mod direct de la cetățenii români din străinătate.