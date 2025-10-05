€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:20 05 Oct 2025

Netanyahu promite: Hamas va fi dezarmată – prin planul lui Trump sau prin forţă
Autor: M.C

netanyahu-trump-vanzare-arme_23770700 Foto: Agerpres
 

Netanyahu avertizează Hamas: dezarmare inevitabilă, diplomatic sau militar.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că mişcarea islamistă palestiniană Hamas va fi dezarmată, fie prin intermediul planului de pace propus de preşedintele american Donald Trump, fie prin acţiune militară israeliană, relatează AFP.

„Hamas va fi dezarmată... fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie militar, de către noi”, a spus Netanyahu într-un discurs televizat. „Am afirmat acest lucru şi la Washington. Se va realiza, fie uşor, fie cu dificultate, dar se va realiza”, a adăugat el.

În acelaşi timp, Donald Trump a avertizat Hamas că nu va tolera nicio întârziere în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza, potrivit AFP şi Reuters.

Casa Albă a anunţat că emisarul special al preşedintelui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner, se vor deplasa în Egipt pentru a finaliza negocierile privind eliberarea ostaticilor.

Trump a salutat, într-un mesaj publicat pe Truth Social, faptul că Israelul a suspendat temporar bombardamentele pentru a permite „eliberarea ostaticilor şi oferirea unei şanse realiste unui acord de pace”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

netanyahu
hamas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Revin ploile și vântul. Până când ține vremea rece, precizările ANM
Publicat acum 38 minute
Trafic reconfigurat în Piaţa Unirii, din 6 octombrie. Cum se va circula în următoarele şase luni
Publicat acum 48 minute
Prințul Louis, pe urmele lui William și Harry. Cum l-a avertizat Kate
Publicat acum 53 minute
Tragedie în Neamț: Tânăr de 21 de ani ucis și două adolescente rănite de un șofer beat
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Bayern, de neoprit: Şase victorii din șase și recorduri doborâte în Bundesliga
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
Publicat pe 03 Oct 2025
Prăpăd în București din cauza codului portocaliu. Un copac s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers / update
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close