Netanyahu promite: Hamas va fi dezarmată – prin planul lui Trump sau prin forţă

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că mişcarea islamistă palestiniană Hamas va fi dezarmată, fie prin intermediul planului de pace propus de preşedintele american Donald Trump, fie prin acţiune militară israeliană, relatează AFP.

„Hamas va fi dezarmată... fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie militar, de către noi”, a spus Netanyahu într-un discurs televizat. „Am afirmat acest lucru şi la Washington. Se va realiza, fie uşor, fie cu dificultate, dar se va realiza”, a adăugat el.

În acelaşi timp, Donald Trump a avertizat Hamas că nu va tolera nicio întârziere în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza, potrivit AFP şi Reuters.

Casa Albă a anunţat că emisarul special al preşedintelui Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner, se vor deplasa în Egipt pentru a finaliza negocierile privind eliberarea ostaticilor.

Trump a salutat, într-un mesaj publicat pe Truth Social, faptul că Israelul a suspendat temporar bombardamentele pentru a permite „eliberarea ostaticilor şi oferirea unei şanse realiste unui acord de pace”.