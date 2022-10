Narcisa Suciu, probleme după operație: Mi s-au atrofiat mușchii

"Toată lumea s-a speriat, familie, prieteni, frații, toată lumea! Am stat sub observația medicilor imediat după operație, acum este totul bine și sub control, sunt ok și pot să plec din țară, doar că acum am treabă aici. Încerc să îl conving pe soțul meu să vină el aici, doar că nu prea are concediu", a spus Narcisa Suciu pentru ciao.ro.

"Nu țin niciun fel de regim, dar lucrul de la care nu vreau să mă îndepărtez niciodată este faptul că în fiecare zi am nevoie să fac mișcare. Așa cum am fost obișnuită 10 ani cu Ozzy, cățelul meu, trebuie să continui măcar la nivelul ăla, dacă nu mai mult, mai ales acum. După perioada de spitalizare, pentru că atunci nici nu m-am hrănit, nici nu m-am mișcat, mi s-au atrofiat mușchii și nu mă simțeam foarte bine fizic, adică aveam nevoie să îmi revin. Acum am început sportul, mi-am revenit, sunt ok!", a mai spus artista.

"Mi-a spus doctorul că nu era niciun loc fără puroi"

Narcisa Suciu a trecut printr-o cumpănă foarte dificilă în urmă cu două luni, când a fost operată de urgență. Chiar dacă știa că nu are nicio problemă de sănătate, îndrăgita artistă s-a simțit dintr-o dată rău, ajungând imediat pe mâinile medicilor. Acolo, specialiștii au observat faptul că aceasta avea un apendice perforat și că făcuse septicemie, motiv pentru care au decis să o bage pe solistă imediat în operație. În exclusivitate pentru Spectacola, Narcisa Suciu a dezvăluit cum a arătat recuperarea după o astfel de afecțiune, dar și cum se simte în prezent.

"Mă simt bine. Sunt recuperată total. Mi se pare o minune, sincer. Și doctorul mi-a spus: „Nu știu ce fel de corp ai” și nu și-a explicat cum am venit pe picioare, iar recuperarea s-a întâmplat foarte repede. Eu nu am luat antibiotice de 10-15 ani. Eu nu iau niciodată pastile, așa că tot ce mi-au administrat acum a funcționat.

Dacă ai sistemul plin de antibiotice, e foarte greu să funcționeze. M-a ajutat foarte mult în recuperare faptul că am avut câinele, iar eu în fiecare dimineață și seara ies cu el afară, merg kilometri mulți, am fost într-o formă fizică bună și nu am nici alte boli asociate, iar cel mai important este faptul că operația a fost făcută pe cale laparascopică, pentru că dacă m-aș fi dus oriunde în altă parte, ar fi trebuit să mă taie de sus în jos, pentru că puroiul era întins din diafragmă până în jos, în capătul abdomenului.

Mi-a spus doctorul că nu era niciun loc fără puroi. Toată infecția era răspândită și în sânge și clar m-ar fi tăiat. Medicul a știut exact ce să-mi zică, într-o zi în care m-am simțit rău m-a luat foarte tare și m-a întrebat de ce mă simt rău, că analizele sunt bune toate.”, spunea Narcisa Suciu, în urmă cu o lună, pentru Spectacola.

"Vreau să vorbesc cu un terapeut"

"Eu după operație am stat la terapie intensivă patru ore, după care m-am ridicat și am plecat în camera mea pe picioare, eu fiind totuși în septicemie, iar imediat de ziua următoare m-am ridicat și am plecat pe holurile de acolo, pentru că trebuie să te ridici să te miști. Toată lumea de pe palierul acela se plimbă pe hol. În spital am stat 11 zile, iar când am venit acasă prima zi m-am simțit ok, dar următoarele două zile am fost foarte obosită, puneam capul jos și adormeam.

Acum nu mai obosesc, am început să fac mișcare, fac câte opt kilometri pe zi și nu mai obosesc deloc, mi se pare fantastic. Nu-mi vine să cred prin ce am trecut. Trebuie să vorbesc cu un terapeut despre asta, pentru că eu sunt un om sănătos și nu înțeleg. Dar nu are legătură cu sănătatea, apendicul e ceva pe care nu-l poți controla. Dar vreau să vorbesc cu un terapeut, pentru că nu vreau să se adâncească anumite lucruri”, mai spunea artista.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News